奇景展示新一世代WiseEye解決方案 應用在筆電、AIoT

奇景光電今（14）日宣布，將在德國紐倫堡會展中心（NürnbergMesse）舉行的嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2023），展出奇景新一世代WiseEyeTM 智慧影像感測應用於一系列終端 AI 裝置，及展示應用於虛擬實境（Spatial Reality）的高精度 3D 感測器。

奇景將展示下一代 WE2 AI 處理器，目標電池驅動的機器視覺市場，與第一代已經在目標市場中處於業界領先地位的 WE1 處理器相比，WE2 AI 處理器可提升 30 倍的本地推理（local inferencing）能力速度，並節省 40% 的功耗，更適用應用於在資源受限制的邊緣裝置配置中。

WE2 超低功耗 AI 處理器提供奇景獨特的硬體加速器設計，搭載 Arm Cortex M55 處理器和 Ethos U55 機器學習處理器。處理器同時提供硬體語音觸發檢測器（voice-activity detector），在不啟動MCU和NPU的情況下，檢測用戶自定義的語音事件，非常適合超低功耗、全時的視覺和語音同時偵測的使用場景。

奇景新的 WE2 AI 處理器，搭載人臉特徵點檢測演算法，於展會中將演示在筆記型電腦上，展示更精確的臉部表情識別功能，如偵測頭部姿勢及眼睛注視等，於現有的人物偵測功能上，實現更多人機互動的可能性。

奇景也將展示最新系列 3D 視覺 AI 處理器，內建 Arm Cortex 處理器和 Ethos 機器學習處理器，提供結構光（structured light）3D 感測功能，可支援各種虛擬實境（Spatial Reality）應用。憑藉奇景 3D 視覺 AI 處理器卓越的 3D 感知能力，用戶能夠實現以高達 180FPS 高幀率偵測 3D 眼動追踪，和/或低延遲的 3D 手勢識別，這些都是下一代 AR 和 VR 應用中，改進沉浸式和提升用戶體驗的關鍵功能。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，憑藉奇景在超低功耗 AI的專業知識，再次證明我們堅定不移地承諾，與AI供應鏈合作夥伴，探索在龐大而快速擴展的人工智慧物聯網市場中的商機。我們期待在Embedded 2023 上展示業界領先的技術，善盡我們的一份力量，加速機器 AI 功能的部署，促進廣泛的終端 AI 應用創新。