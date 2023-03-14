傳蘋果已自研OLED驅動芯片 業內人士：假消息

集微網消息 3月13日，有消息指出，蘋果目前已經開始自研驅動芯片，首先會推出OLED驅動芯片，預計將於2024年量產。但是供應鏈消息人士曏集微網透露，這是假消息。

顯示驅動芯片是用於顯示設備的重要芯片，可以理解為顯示屏的主控芯片，集成了電阻、調節器、比較器和功率晶體管等部件，控制著顯示面板的發光線性度、功率、電磁兼容等關鍵因素，從而保證顯示畫面的均勻性和穩定性。

蘋果如果自研OLED驅動芯片可以大幅降低成本。蘋果每年iPhone出貨量約2億部，2024年iPhone SE系列也將首次導入OLED面板，屆時，蘋果iPhone將全部採用OLED面板；而且蘋果計劃2024年推出兩款OLED版本iPad，並規劃OLED版本的Mac Book Pro，蘋果對OLED驅動芯片的需求量將超過2億顆。蘋果如果自研OLED芯片替代第三方供應商OLED驅動芯片將大幅降低成本，有助於改善蘋果的利潤率。

與此同時，蘋果如果自研OLED驅動芯片還可以進一步降低功耗，提供差異化功能和體驗。近年來，蘋果iPhone OLED屏幕經常出現故障，例如，iPhone 14 Pro屏幕優化不足，靈動島區域顔色與屏幕下方顔色不一致，影響了用戶使用體驗。如果蘋果iPhone採用自研OLED驅動芯片，蘋果可以將自己大量的屏幕算法融入到OLED驅動芯片之中，更好地優化OLED屏幕，提供用戶差異化功能，例如，蘋果如果自研OLED驅動芯片可以讓可變刷新率（1-120Hz）變得更加自然流暢，達到改善體驗和進一步降功耗的目的。

不過如果蘋果自研OLED驅動芯片，對LX Semicon 、三星 System LSI相關業務影響較大。目前，蘋果 OLED 驅動芯片的核心供應商是 LX Semicon 和三星 System LSI。最近也有消息傳出，聯詠有可能在 2024 年進入蘋果 OLED 驅動芯片供應鏈。但是如果蘋果自研OLED驅動芯片，蘋果將逐步減少LX Semicon 、三星 System LSI驅動芯片的使用量，它們的業勣將大幅下滑。