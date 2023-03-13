攻智慧零售場域！群創偕元太、冠捷將電子紙產品導入全聯

群創（3481）光電積極布局智慧零售，今（13）日宣布攜手元太科技、冠捷科技、承鴻光電、瑞訊智能，首次跨足零售超巿，與全台最大本土超巿—全聯福利中心，導入大尺寸彩色電子紙看板，於全聯內湖瑞光社會宅門市的生鮮蔬果及麵包區，裝設28吋及25.3吋彩色電子紙看板，取代原本傳統印刷海報。群創攜手志同道合夥伴，與全聯共同為落實環境的永續經營，降低資源的消耗，推動節能、智慧無紙化的智慧城市發展努力。

打造企業永續示範場域

彩色電子紙具備超低耗能的特性，只有在更新資訊畫面時才需少許電力驅動，更新後可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用的特性。群創致力於ESG企業永續經營，為因應全球暖化，積極推廣節能減碳低耗能的彩色電子紙顯示器廣告看板，取代傳統印刷紙張，避免樹木砍伐及廣告紙印刷的人力物力成本，打造企業永續示範場域。

創造便利性與提升商業價值

一個賣場促銷活動印製海報可達上萬張，受限於時效性、一次性張貼、容錯率低等的不便性很高。而電子紙因低耗電，並用電池設計，不用拉電線，具備安裝的便利性，優勢為一鍵更換，將推播內容設置於後台，只需建置設定好，可於設定時間播放預設的內容，所有店面都可一次完成，不需費時張貼更換，並可一個檔期內多張海報更替以加深廣告效果，提升商家的廣告收益及效益。

開創智慧零售場域新商機