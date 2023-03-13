竹科去年營業額破1.6兆 2023年持續朝創新轉型、多元產業布局

不受地緣政治、通膨、升息夾擊及全球需求明顯降溫等影響，竹科2022年營業額達1.61兆餘元，年增1.6%。交出整體產業表現穩健、蓄勢成長的成績單。展望2023年，竹科持續創新轉型、深化多元產業布局，鞏固全球科技地位。

竹科是全球高科技指標園區，擁有突出的半導體產業集群，並持續創新轉型，具備5G、AIoT、車用電子及高效能運算等重要領域的研發製造能量及競爭力，在全球高科技產品供應鏈中佔有關鍵地位，2022年營業額及出口額較2021年同期分別成長1.59%及8.52%，達1兆6,132億餘億元及1兆7,292億餘元。

另由於國際政經局勢仍充滿不確定性，園區廠商採取提高原物料庫存水位，強化供應鏈韌性方式因應，2022年進口額成長29.53%，達8,356.85億元，可見竹科高科技產業重鎮地位鞏固，並已成為全球相關產業共創共榮的關鍵夥伴。

以六大產業營收成長率分析，電腦及周邊產業成長29.84%居冠，通訊產業成長24.67%次之，精密機械成長12.79%；另積體電路、生物技術產業及光電產業成長率則依序為-1.14%、-2.15%及-16.42%。在廠商不斷創新研發蓄積能量下，電腦及周邊產業順勢受惠於後疫情時代企業雲端應用蓬勃發展，加上數位轉型與跨域整合創新技術，帶動商用高階產品成長；通訊產業成長次之，係因5G Open RAN開放網路、低軌衛星通訊產業鏈及歐美加速寬頻市場帶動需求等。

竹科2022年共計新引進30家投資案，投資金額95.26億元，預估3年內可再提供2,000人以上就業機會，創造超過247億元營業額。生技類占新核准入區廠商高達33.3%，為10家，其中開發精準健康產品或服務者計6家，占60%。

重大投資案包括：積亞半導體、保瑞生技、汎銓科技及韓松化學等；動土擴廠案計有耀儒科技、世延生醫、承鼎精密及藥華醫藥等。2022年已入區登記廠商計567家，較去年同期增加19家，成長3.47%；就業人數達175,217人，較去年同期增加10,433人，成長6.33%。

為續創精進竹科為全球半導體先進製程中心，國科會竹科管理局 2022年推動擴建寶山一期與二期及竹科X基地，並進行標準廠房持續更新等，同時為打造安心育兒職場環境，首設非營利篤行幼兒園等，並積極運用園區產學研優勢基礎，厚實高科技人才培育，擘劃優質生活圈，發展精緻、多元產業，同時以創新為動力，以永續為核心，推動低碳永續園區，輔導廠商強化節能措施，配合國科會以發展食「醫」住行育樂相關的新興產業為目標，將數位創新、多元包容、環境永續，善用科技融入生活與產業中，繼續帶領園區廠商創新創業，維持台灣產業國際競爭優勢及全球高科技聚落領先地位。