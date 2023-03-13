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缺工嚴重 台灣擬放鬆半導體產業人才引進限制

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據《工商時報》報導，台灣當局正研究制定半導體發展策略，主要包括稅租優惠、人才培育、供應鏈自主性、能源政策四方面內容，其中最引人注意的是對半導體產業人才引進限制的鬆綁。圖為示意圖，與新聞事件無關。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
據《工商時報》報導，台灣當局正研究制定半導體發展策略，主要包括稅租優惠、人才培育、供應鏈自主性、能源政策四方面內容，其中最引人注意的是對半導體產業人才引進限制的鬆綁。圖為示意圖，與新聞事件無關。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

集微網消息，據《工商時報》報導，台灣當局正研究制定半導體發展策略，主要包括稅租優惠、人才培育、供應鏈自主性、能源政策四方面內容，其中最引人注意的是對半導體產業人才引進限制的鬆綁。

在人才引進方面，台當局表示，自島外攬才條件放寬，在一定條件下免除外來大學生來台需二年工作經驗限制，讓企業尋才有更大空間。

租稅方面，相關部門表示，擴大研發及設備租稅減免，正在脩訂有關適用門檻條件的相關條規。其中，初定研發經費門檻在50億~100億元新台幣，研發密度比例在5%~7%之間。申請就業金卡的海外特定專業人才，薪資逾300萬元新台幣部分給予50%稅收優惠，且延長五年。

人才培育方面，由於台灣缺工嚴重，相關部門同意修改法規，自島外攬才，在薪資門檻一定條件下，凡經半導體企業面試通過的海外國家的大學生，可免兩年工作經驗限制。

至於供應鏈自主性，相關部門表示，材料、軟件工具、設備海外廠商餘台廠合作近年進展不錯，希望提高設備及材料自給率，台當局將協助當地廠商和上遊設備商，在維修零部件及耗材擴大合作，以利廠商就地更換零件。

半導體 薪資

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