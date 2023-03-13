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AI運算帶動需求 友通審慎樂觀看待上半年營運

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
友通資訊副董事長李昌鴻（左）與總經理蘇家弘（右）。友通／提供
友通資訊副董事長李昌鴻（左）與總經理蘇家弘（右）。友通／提供

工業電腦大廠友通資訊（2397）今（13）日舉行線上法說會說明表示，2023上半年友通Embedded（嵌入式事業）受惠於缺料緩解及各區域市場需求強勁，有望較去年同期表現亮眼並期待逐季成長。展望上半年，雖產業成長動能受國際經濟因素及庫存調整等影響而趨緩；但受惠於全球新基礎建設的剛性需求，以及AI運算浪潮帶動板卡、高效能運算需求，友通審慎樂觀看待後市表現。

友通去年營收、營業毛利、營業利益三指標同步成長，營收與毛利更是再創歷史新高，全年合併營收161.90億元，年增22%；營業毛利32.82億元，年增29%；營業利益7.31億元，年增39%。而據目前接單狀況來看，今年友通Embedded第一季營運將有機會較去年同期表現佳。

展望後市，友通副董事長李昌鴻表示，雖上半年產業成長動能受全球性高通膨、貨幣政策及庫存調整等影響而趨緩，但預期美國將視就業及通膨數據逐步調整升息政策、加上歐洲通膨降溫與中國疫情緩解，產業動能可望復甦。在新基建、能源轉型及設備自動化的需求下，友通訂單有機會逐月增加；有感於ChatGPT近期所掀起的生成式AI運算浪潮，軟硬體需求增溫，長期投入在嵌入式板卡、網安、工業自動化、高效能運算等四大應用領域中的友通可望擁有優勢。

友通總經理蘇家弘表示，友通Embedded表現受惠於缺料緩解及各區域市場的新基建需求明確、強勁，2023上半年有望較去年同期表現亮眼，且期待逐季成長。整體訂單交貨狀況方面，則受去年年底中國疫情封控而影響拉貨，造成客戶延單問題；但隨著中國解封，庫存壓力有望好轉，友通將持續優化庫存水位，針對工具機的需求將持續審慎因應，逐步走出調整期。

隨著企業數位轉型的趨勢，友通將透過「智慧新工廠」、「AIoT人工智能物聯網產品線」與「彈性穩定的供應鏈布局」等三大營運策略，從設計到生產端，實施全面的製程及品質管理，提供整合解決方案並實現卓越的產品性能與穩定的供應服務，一起為客戶創造最大的價值，成為企業OT智能化最佳夥伴。

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