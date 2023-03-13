三星今年上半年 量產第三代4奈米晶片

集微網消息，據BusinessKorea報道，三星將於今年上半年開始量產第三代4奈米晶片，將穩定製程早期階段的良率問題，以及提升性能、功耗和做出面積改進。

三星近日發佈的財報顯示，三星將於今年上半年開始量產採用4奈米2.3代工藝的晶片。這是三星電子首次提及4奈米後續版本的具體量產時間。與4奈米晶片的早期版本SF4E相比，第二代和第三代產品表現出更好的性能、更低的功耗和更小的面積。

業內人士估計，三星電子的4納米工藝良率達到60%，而台積電同類型良率可達到70~80%。

不久前，韓媒有消息稱，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4奈米製程，証明台積電比三星的4奈米製程更高效，三星痛失訂單，對其代工製造業務來說是個壞消息。

據悉，目前最先進的半導體工藝技術是3奈米，但主要產品還是4奈米和5奈米晶片。根據市場研究公司Counterpoint Research的數據，截至去年第三季度，4奈米和5奈米工藝佔銷售額的22%，超過了6奈米和7奈米工藝的16%和16、14和12奈米工藝的11%。

在3奈米方面，半導體行業分析師和專家估計，目前台積電的N3良率可能在60%~70%，最高在75%~80%，第一批的成勣還算不錯。相比之下，三星代工廠的3GAE良率在早期階段從10%~20%不等，廢片率高。