印度技術部長擬就矽谷銀行破產影響 與新創公司會面

集微網消息，印度科技部部長表示，他將於本周與新創企業會面，評估矽谷銀行倒閉對初創企業的影響，外界對印度新創企業的影響日益擔憂。

據路透社報導，印度IT部長Rajeev Chandrasekhar發布推文稱，「新創企業是新印度經濟的重要組成部分。本周我將與印度新創企業會面，了解對他們的影響，以及政府如何在危機期間提供幫助。」

印度一家風險投資基金的兩名合夥人和一家曏印度新創企業提供貸款的機搆表示，他們正在與投資組合公司核實SVB的風險，如果有的話，這是否佔其銀行總餘額的很大一部分。

這三位知情人士表示，近年來在印度吸引了大量資金的消費互聯網新創公司受到的影響較小，因為它們要麽沒有矽谷銀行賬戶，要麽和矽谷銀行的接觸很小。

據悉，美國加州銀行監管機搆周五關閉了矽谷銀行，此前該銀行在2022年底擁有2090億美元的資產，儲戶一天就提取了多達420億美元，使其資不觝債。

日前外媒分析稱，對於許多新創企業而言，更具破壞性的是，他們急需的現金可能會被無限期凍結，導致他們無法立即支付員工工資等承諾，並迫使一些企業關門大吉。