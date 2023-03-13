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永豐投顧：等待時機 買黑不追價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧說，先前資金於高價IC設計股及高殖利率股輪動，部分個股位置已高，本周將測試美國重量級經濟數據公布，預期資金觀望，台股資金鬆動，不宜追漲高位階個股，可等待冷卻再進場布局低本益比、高殖利率個股。目前產業前景不一致，有些個股第1季就是谷底，故不宜過份悲觀，仍可等待較低價位進場布局。

3月8日Fed主席鮑爾參與國會聽證會時表示，3月升息幅度及終點利率將觀察非農就業數據及消費者物價指數，而3月14日即將公布CPI（消費者物價指數）及PPI（生產者物價指數），根據克里夫蘭聯儲即時通膨預測，CPI年增率將微幅下降，惟扣除食物及能源的核心CPI年增率則是增加趨勢，數據此消彼漲；而3月22日FOMC即將公布升息及終端利率結果，預期美股觀望，外資於台股買超行為亦將停滯，權值股暫停攻勢，台股盤整以待。

3月15日鴻海（2317）舉辦法說，公布去年第4季獲利情況及未來展望，其分派股息多寡亦是重要觀察重點，若獲利及股息符合預期，則鴻海具備低PE、高殖利率題材，可望撐住盤面成為要角。另，台積電（2330）、大立光（3008）及光寶（2301）集中於3月16日除息，是否能順利填息為後續的除息行情帶來指標作用。

高殖利率 消費者物價指數 個股

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