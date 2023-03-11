MWC激情過後 智慧手機Q1市場卻更顯冷淡

MWC（行動通訊世界大會）3月初才剛熱鬧落幕，然而，智慧手機市場卻仍不敵總體經濟環境變化，買氣相當冷淡；研調機構普遍認為，2023年恐怕是智慧手機市場仍然嚴峻的一年，受到通路庫存壓力延續、中國疫後市場需求尚未明顯回溫，研調機構TrendForce預估，今年第1季智慧手機產量將持續下跌，預估僅2.51億支，年減18.9％。

今年MWC可說是疫情後最盛大舉辦的一年，全球電信、網通、手機大廠幾乎全數到場參與，5G應用越來越寬廣，從智慧路燈、智慧交通、智慧城市等，皆有新發展；而5G也逐步走向新世代技術B5G（beyond 5G），台灣大總經理林之晨也看好業界正在發展的5.5G新標準RedCap，他認為，這項標準可滿足低功耗物聯網設備需求，實現「Always Connetced」。

雖然MWC上新技術蓬勃發展，但是，終端市場整體銷售表現卻彷彿延續去年疫情寒冬。

TrendForce出具最新2022年全球智慧手機調查數據，TrendForce指出，去年上半年受中國防疫收緊以及俄烏戰爭影響，需求急遽轉弱，下半年則因高通膨、糧食短缺、能源漲價等問題，使得經濟下滑幅度大於預期，進一步削弱市場消費力，除了上述各種負面因素影響外，品牌通路庫存水位位處高檔也是去年全年生產量縮減的關鍵之一。

TrendForce研究顯示，去年智慧型手機生產量為11.92億支，年減10.6％，甚至超越疫情起始時的年衰退幅度。

若再從出貨量的角度來做分析，國際研調機構Canalys表示，隨著需求減少，智慧手機去年全年出貨量不足12億支、年減12％，以市占率來看，三星仍然拿下冠軍衛冕寶座，蘋果位居第二，排名第三到第五的則分別是小米、OPPO以及vivo。

Canalys認為，智慧型手機市場今年仍將是艱難的一年，尤其，全球總體經濟衰退風險越來越大，「智慧手機復甦之路充滿了不確定性，供應商、通路商都謹慎看待，較小的供應商必須精簡產品組合，並做到高效通路管理，才能確保獲利能力。」