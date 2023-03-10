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裝機木箱變身再生家具 聯電攜手幼安開創循環經濟公益典範

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電捐出28組再生課桌椅給苗栗幼安教養院使用。圖/聯電提供
聯電捐出28組再生課桌椅給苗栗幼安教養院使用。圖/聯電提供

聯電（2330）結合循環經濟與ESG精神，將南科廠優質的廢木材回收製作成28組再生課桌椅，今(10)日捐贈予苗栗幼安教養院使用。聯電希望透過此次捐贈，為廢棄物注入新的生命，從裝機木箱變身為美觀又實用的再生家具，為弱勢生打造舒適安全的學習環境，成為結合循環經濟、社會公益、企業夥伴，創造社會永續共好的最佳案例。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，身為半導體製造的領導廠商之一，聯電一直致力於最小化營運對環境的衝擊，減少自然資源耗用。此次再生家具的捐贈充分發揮ESG精神，不但可將資源做到充分有效的利用，延長廢木材的生命及使用價值，也讓幼安的孩子們都有新的課桌椅可以使用，打造更安全舒適的學習環境。聯電將持續秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的願景，開創結合循環經濟與公益關懷的創新典範。

幼安教養院院長林勤妹表示，幼安教養院在地服務邁入30年，目前收容123名18歲以上中重度身心障礙者，隨著機構服務推進，院內孩子們也慢慢長大，當初購置的課桌椅較適合小朋友身形使用，且依據不同課桌椅設計有高有低，現在已經不符合成年孩子們的需求。林勤妹說，感謝聯電看見孩子們的需求，利用優質的二手木材再製全新課桌椅28組，每組分別有1張木桌及6張木椅，未來將優先將新的課桌椅用於多功能教室及日間照顧中心，提供身心障礙學生學習及活動使用。

聯電深耕台灣40餘年，長期致力於永續發展，並依公司擘劃的永續策略藍圖，以「資源循環最大化，廢棄物處理最小化」擬定循環經濟策略，除了藉由製程技術改善、原物料減量等源頭管理措施，降低營運對環境之衝擊，也透過廢棄物循環再利用，延長各項資源的生命週期，進而達到永續生態及永續經營的目標。

聯電長期透過「節能服務隊」及聯電科技文教基金會關懷弱勢團體，此次將廢木材再製為家具產品，是受到「綠獎」合作夥伴欣興電子回收木棧板的啟發，將原本需要委外處理的廢木材回收再利用，結合夥伴廠商與木工師傅的巧手，成為一件件實用又精美的再生家具，從保護半導體精密設備的裝機木箱，變身為保護弱勢生學習安全的課桌椅，做到循環經濟、綠色永續的概念，讓效益持續發揮，實現經濟與環保雙贏目標。

聯電共同總經理簡山傑（左）今日將南科廠優質的廢木材回收製作成28組再生課桌椅，捐贈予苗栗幼安教養院使用。圖/聯電提供
聯電共同總經理簡山傑（左）今日將南科廠優質的廢木材回收製作成28組再生課桌椅，捐贈予苗栗幼安教養院使用。圖/聯電提供

聯電 廢棄物 教養

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