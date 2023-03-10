中嘉集團2022年營收突破百億 ARPU創新高

有線電視業者中嘉集團表示，啟動品牌轉型以來，以「顧客導向」，打造多元智慧生活服務，推升寬頻用戶數成長，高速率寬頻上網用戶年增42%，用戶每月平均帳單金額（ARPU）創歷年新高，帶動營收突破百億元。

中嘉表示，自2020年6月啟動品牌轉型至今，公司治理面向，打破地域限制，積極整合六大經營區的功能組織資源，讓營運發揮綜效；於消費者面向，更秉持「顧客導向」的理念，在每個用戶接觸點落實「服務好、專業佳」的精神，持續提供「物超所值」的寬頻方案，實踐多元智慧生活服務之承諾，成為消費者心中的「好」選擇，也為2022年中嘉集團的營運表現再創佳績。

中嘉表示，在後疫情時代的加乘下，整體寬頻用戶數維持雙位數成長的亮眼表現，且受惠物超所值的有感方案，帶動高速率資費用戶較去年大幅成長 42%，ARPU創下歷年新高，助攻年營收連年衝破百億，集團綜效持續發酵，為營運量能增添強勁薪火。

中嘉表示，於2022年規劃推出多檔物超所值的資費方案，成功引發各族群消費者好評，包含6月年中慶時推出Wi-Fi Mesh快閃優惠，滿足大眾對網速及網路品質穩定性的使用需求，帶動銷售目標達成率突破四倍、下半年的雙11大檔主打全速率方案優惠，引爆超乎預期的熱烈迴響，創下單月新申辦量全年新高紀錄，皆成功帶動新申辦量再創歷年高峰。

除此之外，中嘉表示，為打造更優質的上網體驗，2022年除於特定區域試推行「中嘉寬頻光紀元」光纖到府產品，並且積極推動多元智慧生活服務，接連推出「智慧遙控器」新方案、攜手55688集團旗下品牌-「台灣大車隊」及「生活大管家」合作，擴大智慧家庭生活服務多元性，成功帶動家用寬頻滲透率再攀高峰。

除營運表現亮眼外，中嘉強調，堅持用心製播在地新聞及優質節目，今年更是榮獲有線電視最高榮譽-｢金視獎｣的肯定以及橫掃新北市第12屆金采獎「最佳新聞節目」等5項大獎肯定。同時，善盡企業社會責任，中嘉集團以強化公民閱聽判讀能力為宗旨，長期投入在地媒體識讀推廣，全年度合計已經舉辦超過300場實體活動，包含深入在地鄰里社區及校園，協助長輩與學童建立正確媒體辨別能力，並且前進大專院校推動產學合作計畫，舉辦多樣化的課程講座交流活動。未來中嘉集團將持續以實際行動回饋社會，投入社會參與不遺餘力。