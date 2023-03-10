矽力估第2季業績將季增 下半年逐漸恢復拉貨

電源管理IC廠矽力（6415）於10日召開法說會，矽力董事長陳偉表示，該公司上半年業績可能呈現年減，第2季表現應會季增，根據客戶端的狀況，庫存調整應當會於上半年結束，下半年逐漸恢復拉貨，至於需求何時回暖就要看全球總體經濟的情形。

矽力近日已公布去年財報，業績與獲利雙創新高，合併營收為235.11億元，年增9.3％，歸屬母公司業主淨利為60.38億元，年增5.3％，每股純益為15.95元。

展望今年營運，陳偉指出，上半年持續進行庫存調整，首季應該呈現年減，第2季雖然可能也繼續呈現年減，但應比第1季成長。

至於毛利率方面，陳偉認為，消費性與NB應用較有價格壓力，但占比逐漸減少，所以對毛利率的壓力還好。後續矽力產品組合會往提高毛利率的方向發展，第三代與第四代產品陸續推出將有助益。