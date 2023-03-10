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華邦電中科、南科增設12吋晶圓產線 預計增聘183名員工

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

投資台灣事務所今（10）日再添五家企業擴大投資台灣。其中，華邦電子（2344）在中部科學園區與南部科學園區既有廠房，增設12吋晶圓智慧化產線，導入自我診斷及反應生產系統，並與工研院共同建置機台預警系統，持續進化12吋晶圓廠效率，預計增聘本國員工183名。

投資台灣事務所今日通過五項投資案，分別為「歡迎台商回台投資行動方案」的華邦電子、元太科技（8069）、越峯電子；以及「中小企業加速投資行動方案」的立達國際電子（5262）及永莊公司。事務所補充，台商回台投資三案因為營業秘密緣由，不願意揭露投資額。

華邦電已於2020年申請首件台商回台方案。而企業為持續擴充產能及提升製程技術，預計增聘本國員工183名，在中部科學園區與南部科學園區既有廠房，增設12吋晶圓智慧化產線，導入自我診斷及反應生產系統，並與工研院共同建置機台預警系統，持續進化12吋晶圓廠效率。

此外，華邦電為響應國際減碳排行動，公司提高使用綠電比例，引入能源管理系統，同時建置廢棄物及廢水回收，逐步提升環境保護績效。

元太科技工業是全球電泳式電子紙顯示技術的領導開發及供應商，於2020年1月申請第一件歡迎台商回台投資行動方案，調整全球布局。元太近年以「We Make Surfaces Smart and Green」理念推動綠色製程，加大在台投資力道，規劃在新竹科學園區興建新廠，並增設智慧化電子紙材料產線，為在地創造約104個就業機會。

越峯電子為台聚（1304）公司投資設立，公司主要製造及銷售錳鋅及鎳鋅軟性鐵氧磁粉、磁鐵芯。該公司因應碳化矽應用成熟，規劃在桃園市觀音工業區既有廠房，投資高純度碳化矽粉及高純度碳化矽陶瓷產品線，將為本國創造64個就業機會。

立達國際電子是專業手機周邊及快閃記憶卡的製造商，以自有Gigastone國際品牌銷售全球。該公司將擴大投入逾2億元在宜蘭縣興建廠房，新廠將導入智慧化機台及ERP系統，新增聘76位本國員工。

永莊公司主要從事處理廢乾電池、廢電池及廢棄物回收業務，將投入近2億元在彰濱工業區新建電池處理廠，並導入智慧化DCS控制管理系統到回收產線，預計增聘24位員工。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,335家企業超過2兆356億元投資，預估創造14萬4,287個本國就業機會，其中歡迎台商回台投資行動方案有284家台商投資約11,638億元，創造8萬5,682個就業機會；中小企業加速投資行動方案則已吸引889家中小企業投資約4,085億元，帶來3萬3,482個本國就業機會。

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