快訊

娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 生父疑為遺產告她侵占玩具

iPhone 14 Pro拉貨動能走弱 和碩2月營收降至千億以下

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

代工大廠和碩（4938）今（10）日公布今年2月營收，受到通訊業務出貨下滑影響，導致2月業績月減25.96%，單月營收降至千億大關以下，由於和碩通訊業務主要營收來自iPhone組裝，市場推估，應為和碩的iPhone 14 Pro拉貨動能不如預期，導致業績走低。

和碩公布今年2月營收922.55億元，月減25.96%、年增8.38%；累計今年前兩個月合併營收達2,168.64億元，年增4.13%。

和碩2月筆電出貨55萬台，優於1月的35-40萬台。針對2月營收相較1月下滑，和碩表示，主要是通訊產品業務相較1月下滑。

業界推估，由於和碩1月營收走高主因是受惠蘋果轉單的iPhone 14 Pro，而2月通訊業務走低，意味著14 Pro的拉貨動能走緩。

和碩尚未公布2022年完整財報，公司將於3月14日召開法說會，屆時將釋出去年全年財報，以及釋出今年全年展望。

針對今年首季，和碩預估，PC出貨量將季減10-15%，而消費性業務在進入傳統淡季下，預期本季表現將不如上季，至於通訊產品業績，和碩預期將與上季約略持平。

電子業普遍看淡上半年景氣，和碩董事長童子賢曾表示，今年上半年科技業景氣一定處在「灰色濛濛黯淡的時刻」，只要不是做手機、電腦等消費性產品的領域，慢慢聽到庫存去化不錯的消息，等到今年夏天景氣會逐漸明朗。

研調機構TrendForce預估，由於2022年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續今年第1季，加上適逢需求淡季，且中國大陸鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，故2023年第1季智慧型手機產量仍會持續下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。

有別於電子代工同業大多看淡今年營運，和碩預期今年在車用電子及通訊業務加持下，整體業績將是持平或微幅增長的一年。

和碩 iPhone 14 Pro 營收

延伸閱讀

工業富聯贛州新廠傳5月投產 攻iPhone機構件

iPhone 14「黃色」登場！momo今開放預購、再送mo幣

iPhone 14 、14 Plus 黃色新款登場 台灣大3月14日開賣

PChome宣布3月10日限量預購、訂閱黃色iPhone手機

相關新聞

台積電2月營收降幅近二成 本季將是今年底部

晶圓代工龍頭台積電 (2330） 今 (10) 日公告 2 月營收 1631.74 億元，月減18.4%，年增11.1%...

三星延攬台積電前研發主管 分析師：應防惡意挖角

三星（Samsung）延攬台積電前研發副處長林俊成，擔任半導體部門先進封裝事業副總裁，引發各界關注。半導體產業分析師陸行...

重視資安 DEVCORE：2-3%上市櫃公司已採購紅隊演練

資安公司DEVCORE今日指出，自2017年推出台灣首個紅隊演練服務後，至今已為高科技半導體製造、金融、公部門、電商等大...

全台串聯鋰電池供應鏈 台灣鋰電池資源產業協會成立

台灣企業成立台灣第一個串聯上、中、下游之鋰電池循環再利用產業鏈之協會在今（10）日正式成立，希望能透過協會促進國內再生料...

半導體市況持續受庫存去化影響 矽品：鼓勵及與同仁協商排休

在半導體市況持續受庫存去化影響，連帶影響製造生產端，使得產能利用率明顯下滑，市場傳出，封測大廠日月光投控（3711）旗下...

鴻海攜手WEC打造威州太陽能發電 年減1,200噸二氧化碳

鴻海（2317）宣布與威斯康辛在地企業，WEC能源集團子公司We Energies簽署兆瓦級太陽能發電合作專案，We E...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦