iPhone 14 Pro拉貨動能走弱 和碩2月營收降至千億以下

代工大廠和碩（4938）今（10）日公布今年2月營收，受到通訊業務出貨下滑影響，導致2月業績月減25.96%，單月營收降至千億大關以下，由於和碩通訊業務主要營收來自iPhone組裝，市場推估，應為和碩的iPhone 14 Pro拉貨動能不如預期，導致業績走低。

和碩公布今年2月營收922.55億元，月減25.96%、年增8.38%；累計今年前兩個月合併營收達2,168.64億元，年增4.13%。

和碩2月筆電出貨55萬台，優於1月的35-40萬台。針對2月營收相較1月下滑，和碩表示，主要是通訊產品業務相較1月下滑。

業界推估，由於和碩1月營收走高主因是受惠蘋果轉單的iPhone 14 Pro，而2月通訊業務走低，意味著14 Pro的拉貨動能走緩。

和碩尚未公布2022年完整財報，公司將於3月14日召開法說會，屆時將釋出去年全年財報，以及釋出今年全年展望。

針對今年首季，和碩預估，PC出貨量將季減10-15%，而消費性業務在進入傳統淡季下，預期本季表現將不如上季，至於通訊產品業績，和碩預期將與上季約略持平。

電子業普遍看淡上半年景氣，和碩董事長童子賢曾表示，今年上半年科技業景氣一定處在「灰色濛濛黯淡的時刻」，只要不是做手機、電腦等消費性產品的領域，慢慢聽到庫存去化不錯的消息，等到今年夏天景氣會逐漸明朗。

研調機構TrendForce預估，由於2022年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續今年第1季，加上適逢需求淡季，且中國大陸鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，故2023年第1季智慧型手機產量仍會持續下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。

有別於電子代工同業大多看淡今年營運，和碩預期今年在車用電子及通訊業務加持下，整體業績將是持平或微幅增長的一年。