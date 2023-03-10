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重視資安 DEVCORE：2-3%上市櫃公司已採購紅隊演練

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
DEVCORE是台灣首間專注於紅隊演練的攻擊型資安公司，今日舉辦DEVCORE CONFERENCE 2023。記者馬瑞璿／攝影
DEVCORE是台灣首間專注於紅隊演練的攻擊型資安公司，今日舉辦DEVCORE CONFERENCE 2023。記者馬瑞璿／攝影

資安公司DEVCORE今日指出，自2017年推出台灣首個紅隊演練服務後，至今已為高科技半導體製造、金融、公部門、電商等大型企業及組織執行過近70場紅隊演練，根據內部調查，目前上市櫃公司間約有2-3%已採購紅隊演練。

DEVCORE是台灣首間專注於紅隊演練的攻擊型資安公司，今（10）日舉辦DEVCORE CONFERENCE 2023，將創業十年來的白帽駭客經驗，集結成全台唯一純攻擊導向的資安研討會，吸引近800位產官學界人士參與，共同探討如何突破資安困境，有效掌握防禦之道。

DEVCORE在研討會首日的「企業場」中，分享創辦十年的里程碑及未來資安展望，指出紅隊演練服務市場需求可望持續成長，而情境式、更加擬真的紅隊演練，有助客戶聚焦關鍵攻擊路徑、提升回應能力，將成企業制定資安策略的關鍵。

DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正表示，紅隊演練服務市場仍將呈現強勁成長態勢，會持續精進攻擊手法及漏洞研究，提供不同資安成熟度的企業所適合的紅隊演練及教育訓練。同時，也將聚焦擴大公司規模、實習生計畫、全國資安獎學金計畫等三面向，盼持續貢獻己力，為台灣資安人才創造出更能發揮的舞台。

DEVCORE根據過去近70場紅隊演練數據，統計出企業最常見的資安破口，包括曝露在外網的企業員工資料，以及企業使用大量第三方通用系統或設備等，如E-Learning系統、資產管理系統等軟體，到網路攝影機、印表機等硬體設備，都可能成為攻擊方的破口甚至是據點。除了網站以外，社交工程、Wi-Fi溢波檢測、透過門禁或竊聽等以人為弱點的入侵方式更層出不窮。

針對企業無所不在的資料外洩風險，DEVCORE指出，市面上並無可涵蓋全部攻擊路徑的資安防禦產品，企業內部團隊更難以完美阻擋所有攻擊，建議企業應率先挑選適合的攻擊型服務或產品，降低內、外部風險，進而縮小自身可能遭受攻擊的表面積，同時建立供應鏈管理機制，與供應商一同提升資安體質。

長遠下來，更可以依據自身資安成熟度，透過三階段的外部真實檢測服務，強化內部防禦團隊，持續規劃縱深防禦措施及策略、落實資安應變機制、建立順暢的跨部門溝通管道，進而改善自身資安體質，同時提升整體反應速度及防護能量。

資安

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