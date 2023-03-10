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台積電2月營收降幅近二成 本季將是今年底部

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美中積極打造屬於自己的台積電。(本報資料照片)
美中積極打造屬於自己的台積電。(本報資料照片)

晶圓代工龍頭台積電 (2330） 今 (10) 日公告 2 月營收 1631.74 億元，月減18.4%，年增11.1%，為12月來低點，但仍為歷年同期新高；累計前二月營收3632.25 億元，年增 3.8%。

台積電稍早法說會預估本季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，以 1 美元兌換台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%。

台積電表示，本季營收下滑主要因為終端市場對智慧型手機與個人電腦需求進一步下滑，7奈米及6奈米產能利用率低於三個月前預期，且此情況會持續至上半年。

不過台積電強調這只是短期庫存調整，台積電已積極開發更具成本效益的7奈米及6奈米製程，預期7奈米及6 奈米需求很快會回溫。

半導體業界表示，目前半導體庫存修正已近尾聲，部分產品已出現急單，預估本季將是今年底部，但今年能否如預期仍維持微幅成長，仍需密切觀察國際動態。

台積電 奈米 營收

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