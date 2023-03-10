AWS持續擴展遍布全球的雲端基礎設施 助台企業上雲出海

AWS繼2022年在中東、歐洲、亞太等地區推出5個區域（Region）及15個可用區域（Availability Zone，AZ）後，2023年初又在亞太地區推出墨爾本區域，持續拓展全球雲端基礎設施。截至目前為止，AWS在全球共有31個地理區域和99個可用區域，並已公佈計畫在加拿大、以色列、馬來西亞、紐西蘭和泰國新建5個區域和15個可用區域，為全球客戶提供服務，也成為眾多台灣企業運用雲端開拓海外業務的首選雲端基礎設施和雲端服務供應商。

雲端基礎設施的全球覆蓋能力是台灣企業上雲出海的關注焦點之一。AWS不斷擴展的全球雲端基礎設施能夠建立全球統一的業務部署，讓客戶可以根據不同的業務型態選擇AWS的區域和可用區域，滿足企業在不同地區的業務需求並在全球部署工作負載，以更低延遲建構、運行更接近終端用戶的應用程式。

AWS基礎設施區域提供客戶更高的效能、安全性、可靠性和可擴展性。AWS區域是由多個相互獨立且分隔的可用區域組成，每個可用區域都有獨立的電力、製冷和安全設備，並透過多個超低延遲網路連接。客戶的應用程式可在多個可用區域運行，除了高可用性以外，也可獲得更大的容錯能力。

此外，AWS全球基礎設施也包括AWS Local Zones（本地區域）及AWS Wavelength區域。AWS Local Zones部署在靠近人口密集的都會區，以提供終端用戶更低延遲的體驗。首批在美國設立的16個Local Zones已於2022年12月16日完成設置，全球26個國家/地區32個城市的Local Zones也在部署中。其中位於台北的AWS Local Zone也於2022年10月正式啟用，讓企業更近距離地為終端用戶或本地端資料中心部署毫秒級延遲的應用。而在AWS Wavelength區域，客戶則可利用電信商的5G網路，為其應用程式提供超低延遲服務。截至目前，AWS在全球共有32個Local Zones、29個Wavelength區域以及超過410個網點。

眾多台灣企業與新創公司借助AWS的全球基礎設施創新並拓展海外業務。例如，鴻海（2317）集團旗下的智慧餐飲平台肚肚即透過AWS遍布全球的雲端基礎設施，快速將雲端原生的商業模式以極低的CapEx（資本性支出）複製到東南亞市場，讓他們無須建置機房，只要建立好業務團隊就可以在當地開始營運。台灣寵物科技新創Tomofun則利用AWS雲端技術及亞馬遜全球通路，成功突圍從產品研發到銷售的過程，成為台灣具代表性的新創公司，並以「Furbo狗狗攝影機」、「狗保母軟體訂閱服務」等產品創下熱銷133國、累積逾100萬使用者的亮眼成績。AWS也在去年底攜手中華電信（2412）與高雄市政府，共同在亞灣新創園打造全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，大幅降低在地企業與新創的雲端服務開發成本，期能加速產業數位轉型，放眼佈局全球市場。