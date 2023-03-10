全台串聯鋰電池供應鏈 台灣鋰電池資源產業協會成立

台灣企業成立台灣第一個串聯上、中、下游之鋰電池循環再利用產業鏈之協會在今（10）日正式成立，希望能透過協會促進國內再生料、電池循環再利用，促進相關產業鏈上中下游廠商交流，以建構鋰電池資源循環經濟體系，帶動產業朝永續的循環經濟方向轉型。

工研院表示，因應巴黎協定、碳中和、淨零碳排等在國際間的議題逐漸發酵，在禁售燃油車及全球能源的轉型，不論是動力用電池、風能、太陽能等建置都需儲能系統的配合，現今應用最為廣泛即為鋰電池，在朝低碳發展的進程中占著關鍵性地位。

台灣鋰電池產業發展多年，已累積相當之技術能力與製造經驗，並且擁有完善之供應鏈體系，台灣第一個串聯上、中、下游之鋰電池循環再利用產業鏈之協會在今日正式成立，邀請電池材料、製造、組裝、應用至資源化等相關企業共襄盛舉。

期許台灣鋰電池資源產業協會成立，藉由產、學、研攜手合作交流，讓資源永續循環利用，提升產業發展及競爭力，進而發揮垂直串聯及橫向整合之功能，提升產業發展及競爭力，使台灣的鋰電池資源永續更趨完善成熟，並建構台灣成為一個鋰電池資源有效循環再利用的潔淨島嶼。

此外，當日會中選出4位理事與3位監事，並推選出名仁資源陳奕潔副董事長擔任協會創始之第一任理事長。

目前大會身加入之企業有30家，會員數100人，包含企業銘福集團名仁資源、美琪瑪、榮炭科技、聯友能源、光澤科技、處鋰科技等、學界成功大學、台北科大、台南大學、日本早稲田大學、美國南加州大學、澳洲墨爾本大學、法人單位則有工研院等與個人入會。