雲端AI應用加持 東捷資訊看今年營運動能強勁

東捷資訊（6697）董事會通過去年財報，其中全年稅後淨利0.56億元，較前一年下滑22.2%，去年每股淨利為2.04元，董事會決議擬配發每股現金股利1.6元。公司看好今年在ERP的維護及建置案，及企業擴展AI、雲端、金融資安與ESG等應用趨勢具剛性需求，樂觀看待今年營運成長動能。

東捷去年全年營收達13.3億元、較前一年微幅增加0.35%，營業毛利1.83億元、全年稅後淨利0.56億元則是較前一年下滑22.2%，去年每股淨利（EPS）2.04元。該公司董事會中決議通過擬配發每股現金股利1.6元，並預計5月29日召開股東會。

東捷資訊營運長陳春旭表示，公司今年在ERP系統維運客戶續約率超過9成以上，奠定穩定發展獲利基礎；在ERP建置案部份，亦陸續有新舊客戶SAP系統上雲升級等實績，去年底更擴展服務產業範疇，取得大型網路科技服務業客戶導入建置案，預計今年上半年開始認列營收。

此外，東捷資訊深耕雲端AI技術，已廣泛應用於智慧製造、金融資安、雲端智能客服等領域，為公司建構穩健的營運優勢。

針對製造業面臨物料成本上漲、缺工缺料與供應鏈斷鏈等營運痛點，東捷資訊善用AI技術，推出一系列智慧工廠應用，包含提供可預測大宗原物料成本的「供應商詢價採購系統」、根據人、機、料、單規劃準時交貨製程的「先進排程管理系統」、根據貨櫃材積精確配裝產品的「運輸管理裝櫃系統」及結合人工智能派車決策資源分析的「WMS運輸物流排程系統」等解決方案，已獲汽車零組件、光電產業與集團客戶青睞採用。