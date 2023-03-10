淡季不淡 家登二月營收亮眼

台積電供應鏈家登精密（3680）今（10）日公布2023年2月營收報告，集團合併營收約為4.27億元，月增約36%、年增約54%。家登表示，今年2月適逢連假工作天數仍較少，但家登在最短時間內將產能開至滿載，預先備貨，滿足客戶訂單需求。家登今日股價開在310元，下跌2元。

家登表示，2022年全年度EPS 11.12元，完成賺一個股本的挑戰，在健全的營運產品結構上營收獲利逐步走揚；瞄準月月高的成長趨勢，本季奠定穩健基礎，逐步開出亮眼營收，2023年有信心再創優異成績單。

展望今年整體營運規劃，家登表示，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案成為集團營收主力成長動能之一，晶圓載具越來越多的驗證成功實績帶動新舊廠陸續跟進，使得家登成為多數新廠baseline，在舊廠亦逐步搶占美、日競爭對手市佔，訂單能見度到年底。

為加速大中華地區回應速度，家登表示，持續進行大中華地區生產基地建置準備，降低運輸成本，提高最佳服務效率；歐美市場部分，聚焦EUV先進製程、3D封測，專攻關鍵客戶的主力供應商並進一步提高市佔；在晶圓和光罩傳載解決方案領域家登具有堅實領先地位，與客戶長期緊密的合作關係之下，伴隨大客戶全球擴廠，成為其全球主力，亦吸引其他客戶跟進採用，完整世界版圖。

家登引以為傲之設備子公司，家登自動化已於上月正式更名為家碩科技，家碩以載具儲櫃、清洗機為主的產品過去備受各大客戶肯定，近年來又逐步與自動化系統結合，與相關供應商及家登母公司合作，提供全套解決方案予客戶，同時為客戶提高效率、降低成本，其效益匪淺，銷售實績就是最好證明。家碩科技2022年全年營收超過10億元，較2021年兩倍成長，顯示家碩已備足戰力，未來會以最堅實的營運表現回應市場的期待。