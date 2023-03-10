緯創醫學攜萬芳醫院 智能電動車守護長者健康安全

緯創（3231）集團旗下緯創醫學科技與台北市立萬芳醫院攜手醫療場域驗證，於今（10）日舉辦緯創醫學所研發的「BestShape Go智世代變形載具」合作簽訂儀式。緯創醫學以高科技的智世代變形電動車、外骨骼及輔助設備等智慧輔具產品，成為跨領域之復能標竿。萬芳醫院則擁有世界級的醫學團隊與完整的復健配套治療，透過雙方合作，為復健醫學注入創新能量、開啟更多可能。

根據國健署調查資料顯示，跌倒事故是長者事故傷害死亡的首要原因之一。 跌倒事故往往造成長者輕則挫傷、重則骨折，甚至因傷及腦部而臥床不起等等狀況，當家中長輩不良於行時，經由專業人士評估，善用智能輔具，便能兼顧生活品質與安全，同時也能減緩照顧者的負擔。緯創醫學攜手萬芳醫院進行場域驗證的「BestShape Go智世代變形電動車」，以建構軟硬體對策，透過人性化的科技照護產品輔助長者，降低跌倒、骨折等意外，把關銀髮族的健康安全。

「BestShape Go智世代變形電動車」榮獲2022年金點設計獎年度最佳設計獎，是一款具備騎乘與助行兩種模式、並可一鍵切換變形的智能電動車，幫助下肢行走能力不佳的使用者，更自在安全地助步行走與騎乘，維持其肌耐力與行走能力，搭配萬芳醫院骨質疏鬆與肌少症照護團隊的醫療能力，智世代變形電動車未來可望成為提供長者或術後病人伴行的好幫手。

緯創醫學科技秉持以人為本之初心，將醫學結合科技，以人性化設計的智慧科技輔具，讓銀髮族享有無虞的健康生活，同時協助行動不便者重拾生活自主權。緯創醫學將持續耕耘長照復能之領域，開展樂齡幸福生活，為台灣醫療貢獻心力。