林俊成 寫出500項半導體專利

前台積電研發副處長林俊成出任三星半導體部門先進封裝事業團隊副總裁，即便林俊成已離開台積電多年，但他在台積電任職的19年中，曾協助統籌台積電申請逾450項美國專利，堪稱「專利高手」，也是台積電製程專利取得突破的要角，此次加入三星，更受矚目。

據瞭解，林俊成是台科大校友，1999年取得台科大化學工程系博士學歷。台科大2021年傑出校友訪談內容見刊時，他的職銜已是三星電子企業執行副總，近期因南韓媒體再次聚焦其過往經歷而成為話題。

台科大傑出校友專文內容提到，林俊成是專利高手，累計已寫出逾500項半導體專利，扮演讓台積電在0.13微米到65奈米製程取得重大突破的幕後推手。

外媒更進一步披露，林俊成曾協助統籌台積電申請逾450項美國專利，並帶領台積電研發團隊建立CoWoS與InFO先進封裝平台，為台積電目前專精的3D封裝技術奠定基礎。

林俊成也曾效力美國記憶體晶片大廠美光，帶領美光研發團隊建立3DIC先進封裝開發產品線，及發展高頻寬記憶體（HBM）堆疊技術。他也曾短暫轉戰設備商天虹科技，並率領公司打入半導體大廠供應鏈。