傳日本跟進荷蘭 斷供陸光阻劑

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

在荷蘭將擴大管制深紫外光（EUV）設備出口後，大陸社群媒體微信流傳多則關於日本準備限制出口半導體光阻劑的消息，雖未獲證實，卻已帶動大陸半導體原料供應商股價9日盤中大漲，凸顯投資人對於美國企圖孤立大陸晶片業的「驚弓之鳥」情緒。

日商信越化學、東京應化工業都是全球數一數二大的半導體光阻劑生產商，使得日本具有相關產品銷售話語權。彭博資訊報導，微信上流傳的消息指稱，不知名的日本企業已停止供應光阻劑，但彭博資訊無法核實這個消息。此前，日本和南韓於2019年陷入一連串外交爭端時，東京當局曾限制光阻劑出口到南韓。

業界傳出，荷蘭加強管制晶片設備出口後，日本預料也將推出自己的限制措施。晨星公司分析師李旭暘指出，她還沒看到日本的具體政策，但若近期揭露更多細節，也不會令人意外，「目前而言，我預期日本的限制會比荷蘭的更嚴格，但比美國更寬鬆，部分原因是日本鄰近中國大陸」。

不過，短期大陸半導體光阻劑供應商仍無法完全取代日商。政府官員之前說，在來自外國的供應嚴重受限之際，希望供應商仍能以穩定價格供貨給晶片製造商。

彭博資訊分析師認為，若出口管制措施是針對先進晶片生產，將進一步阻礙大陸想自己打造先進晶片的努力。李旭暘也說，廣泛來說，就算只有一種設備的供應完全被切斷，也無法完成一條產線，因此她很懷疑會有多少大陸業者能夠受惠。

然而，受相關消息影響，大陸光阻劑供應商深圳市容大感光科技股價8日狂漲20%後，9日再漲20%；江蘇南大光電材料也漲2.7%。

日本 晶片 半導體

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