荷蘭晶片設備銷陸禁令 加嚴

面對美國施壓，半導體製造設備巨擘艾司摩爾（ASML）的母國荷蘭準備擴大限制部分晶片製造設備出口，從原先規範用於先進製程的極紫外光（EUV）機台，延伸到部分成熟製程用的深紫外光（DUV）設備，阻止大陸獲得關鍵半導體技術，最快今年夏天揭露細節。

業界預期，荷蘭有意擴大管制的設備多用於成熟製程產能擴張，因申請出口許可需要時間，預料大陸晶圓代工龍頭中芯國際擴產腳步將再度延宕，在半導體市況下行之際，可能有助於緩解聯電、力積電、世界等台灣晶圓代工廠營運壓力。

荷商艾司摩爾掌握全球EUV與DUV設備半壁江山，攸關半導體生產，美中科技衝突擴大後，美方已要求荷蘭管制EUV設備輸陸並拍板實行，後續不斷傳出白宮與荷蘭官方持續就延伸管制範圍至DUV的訊息。如今，荷蘭官方宣布政策方向如市場預期，重點聚焦避免半導體用於威脅國家安全的軍事國防項目。

圖／經濟日報提供

綜合外電報導，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）8日發給國會議員的信函顯示，荷蘭政府擬提議限制DUV設備出口，「荷蘭認為，基於國家和國際安全的理由，有必要盡早控制這項技術」，新規定預計會在夏季前公布。

她說，企業若要出口這項技術，就必須申請許可，這項「精準手術」只會納入能生產最微小、最強力晶片的高度精密系統，這封信並未直接提到中國大陸、也未提到艾司摩爾，但點名將受影響的一項技術是DUV微影系統，這也代表現有的最尖端微影設備出口管制，將進一步緊縮。

艾司摩爾則表示 ，這些措施預料「不會對2023年或更長時期的財務展望產生重大影響」，但最先進的DUV系統需要申請出口許可。艾司摩爾的EUV設備2019年已不得出口到大陸。

施萊納馬赫8日接受「電訊報」訪問也說，新禁令下，還是有許多更低階的設備可以銷往中國大陸，無需取得許可，包括製造汽車、冰箱、電話和風力發電機所需晶片的設備。她也主張歐盟國家應採取與荷蘭一致政策，以展現歐盟的團體性。