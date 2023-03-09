快訊

不甩用球數限制 網友憶當年王建民「6局0失分」：根本是神

「在那邊543全帶回去」黑道囂張春酒 警分局長：要玩我跟你玩

經典賽／大谷先發4局只被敲1安 他逮中159公里速球「一戰成名」

網通股下半年成長力道恐減緩 法人僅偏好這檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

雖然今年網通股營運可望持續成長，但投顧法人提醒，下半年至明年產業不確定性將明顯放大，建議審慎看待電信商與消費性網通產品相關需求，僅偏好以資料中心升級趨勢為主的智邦（2345）一檔，維持「增加持股」投資評等。

去年第3季起，隨電源管理IC與主晶片供給開始顯著改善，帶動網通廠營收優於預期，法人產業訪查後發現，零組件供持續紓緩後，相關廠商目前訂單能見度已自先前的一年降至約3個季度。

鑒於歐美電信商用戶新增數字去年第4季持續放緩，法人評估，隨零組件供給持續紓解，網通廠訂單能見度將逐漸回到以往約2個季度水準。

與此同時，網通廠營運重點將從致力於協調供應鏈出貨以滿足訂單，轉為降低庫存金額與存貨週轉天數，並準備面對客戶可能的出貨時程遞延或訂單調整，而固網或FWA等產品也將開始面臨價格壓力。

考量主晶片交期仍長，且電信商產品升級周期通常為2至3年，以及寬頻建設仍作為各國發展與補貼重點，法人認為，電信客戶訂單調整的時間將較一般消費性產品更久，反應到營收表現來看，基期高低因素將造成上半年仍見高年增率，但下半年卻可能出現年減風險。

法人指出，雖然新興市場固網升級需求已成為網通廠下一階段布局方向，但相較歐洲市場，新興市場具有規格要求與單價較低，以及商業條款包括收款帳期與需求預估都將背負更大風險等特徵，實際貢獻仍待進一步觀察。

網通廠 新興市場 營收

延伸閱讀

荷蘭出口管制升級 ASML聲明：DUV出口需要申請許可

美晶片法390億美元補助門檻看這些 3月底開放申請

弘光醫工系升級為醫材系 博士系友鼓勵學弟妹把握學習機會

美晶片法首輪補助3月底開放申請 台在美半導體把握機會

相關新聞

外資連2天賣超逾百億 大砍金融、航空及面板股

台股今天下跌47.54點，外資繼8日賣超新台幣164.76億元後，今天再度賣超125.38億元，賣超前10名有3檔金融股...

台股震盪下跌47點 法人：關注美就業及通膨數據

台股今天在塑膠、紡織及鋼鐵等傳產類股走弱影響下，指數震盪下跌47.54點，收在15770.66點，成交值新台幣2520....

中華信評：亞泥買遠傳股票 恐削弱資本結構

中華信評今（9）日表示，亞洲水泥（1102）增持遠傳電信（4904）股票的舉措，可能使其借款槓桿略為升高，並略為削弱其整...

台股下跌47.54點 三大法人賣超125.83億元

台股今（9）日開高走低，早盤一度企圖挑戰前高，可惜上攻力道不足，大盤指數震盪翻翻黑，終場收在15,770.66點，下跌4...

營建股給力 沒在怕平均地權條例、建商喊假的？

今年1月10日三讀通過包括禁止預售屋轉售在內之《平均地權條例》修法草案；妙的是，僅花約一個月時間通過打炒房政策，並未重擊營建類股，類股指數反而愈挫愈勇，至2月9日更創波段新高，利空不跌的營建類股，到底買盤信心從何而來？投資人能進場布局嗎？

市場散戶出現過熱跡象 指數追高謹慎

台股今（9）日早盤受到費城半導體大漲，激勵電子股出現反彈，指數開出高盤，盤中高點只差一點就要突破15,879點再創新高，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦