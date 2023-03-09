網通股下半年成長力道恐減緩 法人僅偏好這檔

雖然今年網通股營運可望持續成長，但投顧法人提醒，下半年至明年產業不確定性將明顯放大，建議審慎看待電信商與消費性網通產品相關需求，僅偏好以資料中心升級趨勢為主的智邦（2345）一檔，維持「增加持股」投資評等。

去年第3季起，隨電源管理IC與主晶片供給開始顯著改善，帶動網通廠營收優於預期，法人產業訪查後發現，零組件供持續紓緩後，相關廠商目前訂單能見度已自先前的一年降至約3個季度。

鑒於歐美電信商用戶新增數字去年第4季持續放緩，法人評估，隨零組件供給持續紓解，網通廠訂單能見度將逐漸回到以往約2個季度水準。

與此同時，網通廠營運重點將從致力於協調供應鏈出貨以滿足訂單，轉為降低庫存金額與存貨週轉天數，並準備面對客戶可能的出貨時程遞延或訂單調整，而固網或FWA等產品也將開始面臨價格壓力。

考量主晶片交期仍長，且電信商產品升級周期通常為2至3年，以及寬頻建設仍作為各國發展與補貼重點，法人認為，電信客戶訂單調整的時間將較一般消費性產品更久，反應到營收表現來看，基期高低因素將造成上半年仍見高年增率，但下半年卻可能出現年減風險。

法人指出，雖然新興市場固網升級需求已成為網通廠下一階段布局方向，但相較歐洲市場，新興市場具有規格要求與單價較低，以及商業條款包括收款帳期與需求預估都將背負更大風險等特徵，實際貢獻仍待進一步觀察。