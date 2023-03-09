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台積電本季稼動率欠佳 法人看好下半年這家大客戶神救援

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）近期傳出多項製程需求欠佳，產能利用率崩跌，但守住70%關卡，投顧法人評估，隨客戶庫存逐漸去化，第1季為全年營運谷底，稼動率將自第2季下旬回升，持續正向看待下半年營運表現。

雖然股神巴菲特上季大幅減碼台積電訊息公布後，壓抑短多氣勢，但觀察外資近期調節賣壓有限，借券賣出部位亦變化不大，大致上在510元至月線間震盪換手；今日小漲1元，收在522元。

市場傳出台積電遭多家客戶砍單，包括7奈米、6奈米、5奈米、3奈米等先進製程，以及8吋成熟製程稼動率節節滑落，但整體產能利用率守住70%水準，預期第2季將止跌緩步回升。

大型本國投顧分析，受到供應鏈庫存調整影響，估計台積電第1季稼動率約為78%，其中，7奈米約45%至50%，5奈米約75%至80%，主要來自智慧手機、伺服器等客戶減少投片。

但法人評估，第1季將是台積電全年營運谷底，並自第2季下旬開始回升，預計整體稼動率自上半年約75%至80%，逐漸爬升至下半年85%至90%，主要動能來自iPhone15採用的A17處理器，將於第3季採N3E製程量產，下半年3奈米稼動率將達到60%以上，月產能約60K。

台積電 奈米 產能利用率

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