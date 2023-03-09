去年第4季智慧手機產量僅3.01億支 年減15.5%

智慧型手機品牌原冀望透過2022年底節慶、電商促銷等活動，帶動通路庫存去化，但全球經濟下行持續衝擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累通路庫存去化進度，加上中國鄭州富士康廠事件亦影響蘋果（Apple）季度產出。因此，TrendForce研究統計，去年第4季智慧型手機產量約3.01億支，季增4%，年減15.5%。

2022上半年受中國防疫收緊以及俄烏戰爭影響，需求急遽轉弱，下半年則因高通膨、糧食短缺、能源漲價等問題使經濟下行幅度大於預期，進一步削弱市場消費力。除了上述各種負面因素影響外，品牌通路庫存高檔也是2022全年生產量縮減的關鍵之一。TrendForce研究顯示，最終2022年智慧型手機生產量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第4季為蘋果新品衝刺期，儘管遭遇中國鄭州富士康廠的缺工影響，蘋果依舊在低迷市況中達到7,350萬支的產量，季增44.7%，排名全球第一；全年產出約2.33億支，排名全球第二。2023年發展重點除了持續升級硬體規格外，也將在Pro系列導入第二組裝廠，並且持續擴大印度生產規模。

三星考量通路庫存壓力，2022年12月再度調降各地工廠的稼動率以平衡庫存，去年第4季生產量也因此下滑至5,830萬支，季減9.2%，為2022年各季生產量最低的一季；而全年智慧型手機生產量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來三星將更關注高階市場以刺激獲利成長。

2022年第四季第三至第五名依序為小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），第四季及2022全年生產量均衰退。據TrendForce調查，小米半年內將以去化通路庫存為優先考量，此舉將削弱2023上半年的生產表現；OPPO近年在海外市場銷售占比截至2022年已上升至近六成，但目前通路庫存偏高，2023年第1季仍以減少產出，調節庫存為主。 值得一提的是，Vivo是Android陣營中最早進入庫存修正的品牌，因此在2022年底庫存已回到健康水位。然而，積極調節庫存卻使得2022全年產量首次低於1億支。