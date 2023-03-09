開發與鴻海成立開鴻能源 首創跨界綠能投資平台、支持淨零碳排

中華開發資本與鴻海（2317）今（9）日簽署合作備忘錄，規劃共同成立開鴻能源股份有限公司，期盼引領資金投入永續發展的綠能產業，提供企業亟需之綠電，同時創造相對穩定的投資收益。公司資本總額目標60億元。

ESG已成為全球發展的趨勢之一，其中在環境部分，淨零碳排以及採用綠電都是產業努力的方向，但是缺乏龍頭企業帶領下，使得供應鏈雖有意願響應，卻苦無方法。因此鴻海以產業領導者之姿，結合中華開發旗下的專業投資機構開發資本，一同以創新模式布局台灣綠能投資，希望導入資金與資源，補足未來綠能發展所需的基礎建設、技術驗證等缺口。長期則是結合產業的用電需求、投資機構的金融專業、以及開發商的綠電供應，達到三贏的目標。

身為創投與私募股權投資領導業者，開發資本於基礎建設事業投資已累積豐碩成果，自1995年民營電廠首次開放時即積極投入民營電廠投資、融資規劃及主辦聯貸案。本次合作除了結合鴻海的科技專業，更借重鴻海過去投資太陽能電廠經驗，擴大參與再生能源、儲能等相關投資，協助鴻海供應鏈能源布局升級，建構低碳節能供應鏈。

開發資本代理總經理南怡君表示，永續金融為母公司開發金控近年ESG焦點目標之一，開發資本也積極進行永續投資布局，包括再生能源及儲能設備、節能減碳或淨化環境之產品、技術或商業模式，以及廢棄物處理、汙水處理等循環經濟產業，同時協助企業因應ESG轉型。開發資本觀察到全球龍頭大廠為達到2050年淨零永續目標，積極攜手供應鏈進行綠能轉型，是展開此次與鴻海合作的契機。

「永續經營＝EPS＋ESG」為鴻海首重的經營方程式，自去年對外公布集團在ESG的長期目標後，即積極推動相關路徑，其中環境（E）領域的目標中，為達成2050年價值鏈淨零排放，持續透過自建太陽能、增購綠電、投資再生能源，以及擴大採用綠色能源，已逐步取得不少成果。本次從分工、分享、共榮的理念出發，創立綠能投資平台，將為台灣企業提供更多元的淨零推動管道。

鴻海巫俊毅發言人表示，鴻海這次和開發資本合作成立能源控股公司，將會是台灣第一個由科技業者攜手金融業為協助產業能源轉型所建立的綠能投資平台，具有相當指標性意義。供應商作為鴻海價值鏈中很重要的部分，綠能投資將由鴻海供應商率先響應，透過平台將取得更多綠能來源管道，攜手實踐低碳轉型，達成節能減碳目標。

透過本次簽約，開發資本及鴻海正式跨出合作夥伴關係的第一步。在全球淨零碳排與能源轉型趨勢下，雙方攜手布局台灣綠能電力事業，例如太陽能、風能、儲能等基礎建設項目，配合政策方針，加速台灣邁向淨零轉型。