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成運汽車進駐中科二林園區 電動巴士年產能2千輛以上

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
成運汽車公司董事長吳定發（右）上午拜會中科局長許茂新，感謝中科協助進駐二林園區。圖／中科管理局提供
成運汽車公司董事長吳定發（右）上午拜會中科局長許茂新，感謝中科協助進駐二林園區。圖／中科管理局提供

電動巴士製造商成運汽車公司本月起進駐中科二林園區，董事長吳定發今表示，將斥資25億元興建國內第一座結合智慧製造的製車產線，預計明年開始量產；整車電動巴士年產能達2千輛以上，底盤三電外銷出口的年產能亦達1萬套。

吳定發上午拜會中科管理局局長許茂新，感謝中科從投資入區、選地現勘及廠房雛形規畫等，都指派單一窗口服務，協助成運順利進駐二林園區。

許茂新說，欣見成運汽車公司全力投入電動巴士領域之技術與創新，成運汽車承租使用二林園區12公頃用地為第一期計畫，緊鄰在旁的第二期約8公頃用地亦已規畫中，可望帶動國內新一波綠能科技產業成長與發展。

他說，政府推動2030年市區公車全面電動化政策，以及二林園區低秏水、低秏能、低排放之園區特性，重點引進電動巴士產業。成運汽車公司以一條龍整車製造，可望帶動電能系統、電機、電控等關鍵零組件廠商，及其他巴士製造商共同發展電動車產業鏈，加速二林園區形成電動車產業聚落。

成運汽車公司董事長吳定發（右四）上午拜會中科局長許茂新（左四），感謝中科協助進駐二林園區。圖／中科管理局提供
成運汽車公司董事長吳定發（右四）上午拜會中科局長許茂新（左四），感謝中科協助進駐二林園區。圖／中科管理局提供

中科 電動車

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