快訊

「對柯最有意見」連勝文今稱為國民黨 2024願合作柯文哲

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

兩岸恢復直航點「10+13」方案 陸委會宣布明起實施

iKala攜手LINE TV 打造數據驅動的會員經營策略

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

跨國AI行銷科技業者iKala 今（9）日宣布，協助線上串流影音平台（OTT） LINE TV，導入iKala CDP 顧客數據平台（CDP），iKala透過多年深耕AI及數據分析的技術，攜手 LINE TV 實現以數據驅動行銷，藉由iKala CDP 建立第一方數據資料，進行會員分群並落實精準行銷，以更全面的管道、個人化的訊息與會員互動，深化會員經營、提升會員黏著度與終身價值，目標進一步提升影音觀看數成長。

LINE TV目前提供台、陸、韓劇、綜藝、動漫、電影與 BL 劇，近期持續推出各種類型的原創影劇作品。LINE TV 為因應用戶旅程破碎化的挑戰，加速掌握會員輪廓和偏好，以更數據化的方式持續優化會員觀影體驗，即決定與 iKala 合作導入 iKala CDP，透過全方位整合跨通路所有會員資料、進行分析、達到精準行銷，最終目標是打造最優質的會員體驗、強化會員心佔率，進而推升影音觀看數與營收成長。

iKala指出，iKala CDP 能全方位搜集會員與LINE TV互動的跨通路行為數據，為LINE TV建立第一方數據資料，避免數據孤島的狀況，LINE TV 團隊能專注於功能優化與創新。導入iKala CDP 後，iKala 除了讓會員資料留存於 LINE TV 自有的數據庫，更讓數據從搜集、分析至應用等完整體系，有效發揮數據價值，除了讓行銷團隊能快速透過數據進行決策驅動行銷，未來更可藉此優化品牌主廣告投遞成效，提供全方位精準鎖定，有效與平台受眾溝通。

LINE 串流影音 廣告

延伸閱讀

梁瀚名撇楊雅筑「認有新對象」 身高168圈外正妹曝光

PLG／破圈計畫攜手LINE 直播首度「豪獸對決」

誤信網路投資股票穩賺不賠 台南女子險被騙12萬多元

搶好康！科工環保洗衣精補充站 買3送1再抽台塑牛小排

相關新聞

傳大陸寧波廠裁員千人 群創駁斥：無人員更動調整計劃

集微網3月8日消息，指供應鏈人士透露，群創光電（3481）集團旗下全資子公司群志光電已經至少關閉50條模組產線，優化20...

成運汽車進駐中科二林園區 電動巴士年產能2千輛以上

電動巴士製造商成運汽車公司本月起進駐中科二林園區，董事長吳定發今表示，將斥資25億元興建國內第一座結合智慧製造的製車產線...

外資股東發起連署 要求可成股利由股東會決議

外資股東發起連署，要求機殼大廠可成（2474）修改公司章程，股利政策改由股東會決議。可成今年股東會將於5月30日舉行。

創意、世芯 商機暴衝 全球AI算力競賽

隨著生成式AI熱度持續延燒，各大科技巨頭都積極參與AI市場布局，對算力的需求也與日俱增，以台積電為首的先進製程將扮演重要角色。

國科會喊打造台版ChatGPT 台廠準備好了嗎？

面對大陸百度也將推出簡體中文版AI聊天機器人「文心一言」，國科會也喊出要打造「台版ChatGPT」，希望今年內推出。

蘋果4月推新機 能拉抬電腦產業需求？

筆電產業今年持續面臨逆風，急待「活水」救援。傳出蘋果將於4月推出新款15.5吋的MacBook Air，市場期待此舉能刺激低迷的PC市況...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦