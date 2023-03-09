iKala攜手LINE TV 打造數據驅動的會員經營策略

跨國AI行銷科技業者iKala 今（9）日宣布，協助線上串流影音平台（OTT） LINE TV，導入iKala CDP 顧客數據平台（CDP），iKala透過多年深耕AI及數據分析的技術，攜手 LINE TV 實現以數據驅動行銷，藉由iKala CDP 建立第一方數據資料，進行會員分群並落實精準行銷，以更全面的管道、個人化的訊息與會員互動，深化會員經營、提升會員黏著度與終身價值，目標進一步提升影音觀看數成長。

LINE TV目前提供台、陸、韓劇、綜藝、動漫、電影與 BL 劇，近期持續推出各種類型的原創影劇作品。LINE TV 為因應用戶旅程破碎化的挑戰，加速掌握會員輪廓和偏好，以更數據化的方式持續優化會員觀影體驗，即決定與 iKala 合作導入 iKala CDP，透過全方位整合跨通路所有會員資料、進行分析、達到精準行銷，最終目標是打造最優質的會員體驗、強化會員心佔率，進而推升影音觀看數與營收成長。

iKala指出，iKala CDP 能全方位搜集會員與LINE TV互動的跨通路行為數據，為LINE TV建立第一方數據資料，避免數據孤島的狀況，LINE TV 團隊能專注於功能優化與創新。導入iKala CDP 後，iKala 除了讓會員資料留存於 LINE TV 自有的數據庫，更讓數據從搜集、分析至應用等完整體系，有效發揮數據價值，除了讓行銷團隊能快速透過數據進行決策驅動行銷，未來更可藉此優化品牌主廣告投遞成效，提供全方位精準鎖定，有效與平台受眾溝通。