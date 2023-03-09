外資股東發起連署 要求可成股利由股東會決議

外資股東發起連署，要求機殼大廠可成（2474）修改公司章程，股利政策改由股東會決議。可成今年股東會將於5月30日舉行。

外資股東在網站發起連署，訴求「可成小股民，鞏固該有權益─唯一機會團結發聲，成為行動派股東」。可成資本額71.45億元，至去年底，資本公積187億元，保留盈餘1421.2億元，每股淨值232.05元。目前可成發言窗口尚未回應相關訊息。

該連署網站載明可成董事長洪水樹的經營理念和承諾，包括：必須對股東的血汗錢負責；經營企業長遠來看，獲利平穩長成是基調；誠信是可成多年來不變的重要原則等。

不過，該連署網頁指稱，可成營運已經偏離洪水樹「初衷」，公司的七大支柱靠不住：包括：股價靠不住，本業靠不住，投資靠不住，轉型靠不住，誠意靠不住，現金靠不住，和老闆靠不住等。

過去小股東曾針對可成在2020年將泰州廠出售給藍思科技挹注獲利，每股純益27.65元，但只配發10元現金股利，配息率僅三成表達不滿。