群創2月營收155億元 月增23%

群創光電 （3481） 今（9）日天公布2023年2月自結合併營收為新台幣155億元，較上月增加23%，較去年同期減少29.4%。

群創光電2023年2月大尺寸合併出貨量共計993萬片，較上月增加28.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,041萬片，與上月相比減少0.5%。

群創總經理楊柱祥日前在法說會中明確指出，僅管電視Tier 1及Tier 2通路及品牌供應商的庫存水位不同，但確立電視面板價格已落底，品牌廠已提早洽商今年黑色星期五促銷訂單。同時，群創也針對電競IT面板所需的IC展開追單作業。預料第2季各尺寸面板價格，可望全面回升。

群創今天股價下跌0.65元，成交量逾12.9萬張，收14.65元。