智易2月營收月減、年增 法人評價為買進

智易（3596）公告2月營收月減5.4%、年增7.3%，與法人預估數相近，符合預期；分析師指出，因仍處產業淡季，客戶需求疲軟，才使月營收持續下滑，第1季營收達成預估的64.2%。

分析師表示，智易持續受惠來自歐美電信客戶的下單增加，且急需空運送達，去年10月與11月營收皆有強勁的年增幅度，主要也是受惠FWA產品需求，另外，北美電信商客戶積極拓展市場，需要即時的產品銷售支持以爭取居家用戶連網最後一哩窗口，即使客戶於年底進行庫存調整，使去年11月與12月營收未能逐月成長。

帶動智易去年第4季整體營收仍季增3.2%至131.96億元，稅後淨利5.4億元，季增1.8%，每股稅後純益2.65元，營運持續成長，並為全年高點。

目前智易股價111.5元，本益比約為11.3倍，位於近三年區間低檔位置，考量去年第4季本業營運仍再度成長，今年營運持續走高，以預計配發的現金股利6.7元計算，目前現金殖利率為6.3%。