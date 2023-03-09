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聯嘉光電召開供應商大會 推動汽車供應鏈減碳

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

車用LED模組及元件大廠聯嘉（6288）為接軌ESG的國際脈動，達成政府與產業2050年淨零碳排的共同目標，該公司積極推動全球汽車永續供應鏈管理，連續獲得「亞太傑出企業獎」、「臺灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告書金獎」等肯定。

為提升供應鏈之品質、韌性與競爭力，爭取國際商機，聯嘉近日召開「2023供應商ESG宣導與訓練大會」，透過訓練與交流，強化夥伴關係，設定減碳方向，與供應鏈夥伴們攜手在減碳的道路上同行。

聯嘉總經理黃昉鈺表示，聯嘉視供應商為長期夥伴，除了提供具優勢和競爭力的品質、成本、交期、服務之外，更重視供應商的環境(Environment, E)、社會(Social, S)及治理(Governance, G)等面向。希望夥伴們與聯嘉攜手共同推動價值鏈的永續發展。」而針對歐美汽車原廠和Tier-1廠，已經開始陸續對產品碳足跡提出需求，產品生命週期的碳計算，勢必得仰賴與上下游供應商的合作。因此，聯嘉已將供應商的ESG表現列為選商考量之一，希望攜手打造更具專業度、柔韌性、創新性與影響力的汽車永續供應鏈。

黃昉鈺在會中報告全球汽車供應鏈ESG目標、聯嘉ESG推動經驗相傳，以及希望供應商配合事項。黃昉鈺說：透過供應鏈攜手減碳，垂直整合汽車產業鏈，提供更環保減碳且具競爭力的產品，才能滿足或超越客戶需求，為客戶帶來價值。

ESG 減碳 環保

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