聽新聞
test
0:00 / 0:00

停止供貨浪潮／雙鴻、勤誠 也受牽連

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

美國兩大晶片巨頭輝達、超微評估停止供貨浪潮與其子公司之際，國內散熱龍頭雙鴻伺服器機殼一哥勤誠等業者也恐面臨無法出貨的命運，同受牽連。

法人指出，雙鴻、勤誠各為台灣散熱與伺服器機殼代表廠商，在PC市場需求疲軟之際，市場原寄望伺服器市場成為相關零組件廠出貨支撐，但全球第三大品牌伺服器廠浪潮集團又遭美方列入實體清單，且陸續有國際大廠釋出要暫停供貨浪潮集團，台灣相關廠商同步警戒。

針對浪潮遭美制裁，國內零組件供應鏈均不與置評。不過，業界人士透露，目前有供貨給浪潮的零組件廠，都在嚴密緊盯後續發展，一旦伺服器主晶片開始停止供貨的話，其他零組件勢必也無法出貨。

勤誠為全球伺服器機殼主要供應商，市占率達17%，在產業界具有舉足輕重的地位，主力客戶分為美系、歐系、陸系等區域，據悉浪潮也是客戶之一。勤誠預計16日舉辦線上法說會，目前處於緘默期，市場預料法說當天除公布去年財報外，也將會說明浪潮所帶來的市場影響與因應方式。

雙鴻去年伺服器業務占公司營收比重約22%，雖然占比不及筆電、顯示卡等業務，但近年來逐漸成為主力營收之一，若伺服器市場需求下滑，則很可能拖累雙鴻成長表現。

業界人士表示，浪潮遭美方制裁，從短時間來看對供應鏈會有部分衝擊，但若以長期來看，以華為先前遭美制裁為例，最終只是浪潮市佔率被其他戴爾、惠普等同業瓜分，對供應鏈影響有限。

伺服器 雙鴻 勤誠

延伸閱讀

蘋果新筆電 台積3奈米助攻

好讀周報／企鵝孵蛋小屋 助瀕危物種養育後代

突破晶片「卡脖子」 陸政協委員：避免大煉鋼式「造芯運動」

業績下滑聯想、戴爾、惠普接連裁員 PC行業難覔春天

相關新聞

浪潮風暴 輝達超微擬停供貨

全球第三大、大陸最大品牌伺服器廠浪潮集團遭美方納入貿易黑名單風暴擴大，美國兩大晶片巨頭輝達、超微都正評估停止供貨浪潮與其...

Google：現在不談媒體分潤 Meta也在研擬方案

針對數位平台與媒體分潤議題，Google昨（8）日表態，「現在不談分潤，但關注共榮」，並宣布「智慧台灣計畫」邁入第六年，...

停止供貨浪潮／雙鴻、勤誠 也受牽連

美國兩大晶片巨頭輝達、超微評估停止供貨浪潮與其子公司之際，國內散熱龍頭雙鴻、伺服器機殼一哥勤誠等業者也恐面臨無法出貨的命...

鴻海增資越南子公司 持續布局第二大生產基地

鴻海集團擴大越南布局，昨（8）日增資兩家越南子公司合計6,000萬美元（約新台幣18.5億元），外界推測，主要是為了生產...

媒體議價 數位部像局外人

無視媒體生態受到數位平台影響，Google還是不分潤，理由是「沒在新聞搜尋與新聞內容營利」，更強調只有標題和摘要，「新聞...

報業公會：國際平台付費與合理分潤 速推下階段對話

針對Google昨（8）日發表「台灣新聞數位共榮基金計畫」，台北巿報業商業同業公會表示尊重，並希望這是一個解決問題的開始...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦