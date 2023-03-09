停止供貨浪潮／雙鴻、勤誠 也受牽連

美國兩大晶片巨頭輝達、超微評估停止供貨浪潮與其子公司之際，國內散熱龍頭雙鴻、伺服器機殼一哥勤誠等業者也恐面臨無法出貨的命運，同受牽連。

法人指出，雙鴻、勤誠各為台灣散熱與伺服器機殼代表廠商，在PC市場需求疲軟之際，市場原寄望伺服器市場成為相關零組件廠出貨支撐，但全球第三大品牌伺服器廠浪潮集團又遭美方列入實體清單，且陸續有國際大廠釋出要暫停供貨浪潮集團，台灣相關廠商同步警戒。

針對浪潮遭美制裁，國內零組件供應鏈均不與置評。不過，業界人士透露，目前有供貨給浪潮的零組件廠，都在嚴密緊盯後續發展，一旦伺服器主晶片開始停止供貨的話，其他零組件勢必也無法出貨。

勤誠為全球伺服器機殼主要供應商，市占率達17%，在產業界具有舉足輕重的地位，主力客戶分為美系、歐系、陸系等區域，據悉浪潮也是客戶之一。勤誠預計16日舉辦線上法說會，目前處於緘默期，市場預料法說當天除公布去年財報外，也將會說明浪潮所帶來的市場影響與因應方式。

雙鴻去年伺服器業務占公司營收比重約22%，雖然占比不及筆電、顯示卡等業務，但近年來逐漸成為主力營收之一，若伺服器市場需求下滑，則很可能拖累雙鴻成長表現。

業界人士表示，浪潮遭美方制裁，從短時間來看對供應鏈會有部分衝擊，但若以長期來看，以華為先前遭美制裁為例，最終只是浪潮市佔率被其他戴爾、惠普等同業瓜分，對供應鏈影響有限。