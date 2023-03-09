浪潮風暴 輝達超微擬停供貨

全球第三大、大陸最大品牌伺服器廠浪潮集團遭美方納入貿易黑名單風暴擴大，美國兩大晶片巨頭輝達、超微都正評估停止供貨浪潮與其子公司。

輝達、超微都是台積電大客戶，一旦少了浪潮集團這個龐大出海口，加上伺服器市場雜音不斷，勢必面臨更長庫存調整，牽動台積電接單。

台積電昨（8）日未對相關議題置評。根據研究機構數據，台積電2021年來自超微訂單的營收占比約一成，居當年第二大客戶，輝達則約貢獻營收5.8%，為該年度第七大客戶。

圖／經濟日報提供

路透引述知情人士談話報導，浪潮集團被列入美國商務部實體清單的受限程度，可能與先前的華為相當。與晶片商合作的律師事務所Berliner Corcoran & Rowe出口律師歐文斯表示，他的許多客戶已暫停出貨給浪潮的子公司，以評估狀況。

晶片產業內部人士與顧問人士表示，企業正試著評估是否須停止供貨給浪潮集團的子公司，也就是包括浪潮電子信息產業公司等子公司，是否自動成為美國限制出貨的目標。美國監管當局可能認定，若企業未經核可就出貨給這些子公司，是違反規定，因為這些貨物可能會從未上市子公司流向上市母公司。

美國上周將浪潮集團納入貿易黑名單，理由是採購源自美國的產品來支持大陸軍事現代化的行動，意味著企業若未向商務部取得核可，將不得向浪潮集團出售半導體這類由美國工具製造的產品，相關申請通常會遭拒。美國商務部發言人7日說，當局「正在評估浪潮集團的實體清單列入，合適的時候會更新」。

路透報導，超微和輝達的主管在6日一場投資人會議，被問到與浪潮集團有關的交易時。超微表示已在釐清相關規定。輝達財務長柯蕾絲也說，將「非常仔細遵照出口管制」，但未評論輝達是否已停止供貨給浪潮的子公司。

市場研究機構IDC去年第3季數據顯示，浪潮集團是全世界用於驅動雲端運算資料中心的伺服器第三大供應商，浪潮旗下一家在大陸掛牌上市的子公司2021年營收接近100億美元。

近期伺服器市場雜音不萬，研調機構集邦科技（TrendForce）日前二度下修今年全球伺服器出貨成長預估，預期增幅將銳減三成，年增率僅剩1.31%。隨著浪潮遭美方列入黑名單，相關供應鏈又少了一個大出海口，出貨動能恐更不樂觀。

（編譯葉亭均、記者尹慧中、鐘惠玲、蕭君暉、吳凱中）