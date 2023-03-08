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國際婦女節 吳政忠：國科會力推科技平權女力培育

中央社／ 台北8日電

今天是國際婦女節，國科會主委吳政忠表示，國科會積極推動科學技術平權政策，將不斷透過各種專案計畫強化科技女力的培育，鼓勵女性投入科研領域，希望進一步發揮女性社會影響力。

國科會「台灣科技新創基地」（TTA）與法國LaFrench Tech今天舉辦「科技女力XYZ座談會」，邀請X、Y、Z世代的台、法女性企業家及創業家分享自身經驗。

吳政忠在開場致詞時指出，X、Y、Z代表不同世代的女性力量，今天活動是為了特別表彰科研領域女性的成就，國科會上午也啟動了第3屆尋找資安女婕思競賽，鼓勵更多年輕女學生參與科技領域。

國科會除積極推動科學技術平權政策，吳政忠表示，將不斷透過各種專案計畫強化科技女力培育，鼓勵女性投入科研領域，進一步發揮女性社會影響力。

國科會指出，活動的X世代女性代表為台灣世界展望會前董事長鄒開蓮；她認為，在提升女性地位的議題中，首先應關注女童權益的保護，確保女童接受完整教育，同時協助其家庭脫離貧窮。

Y世代女性代表為台灣萊雅公司總裁師逸樺（EvaLeihener-Stefan）；她表示，萊雅集團和聯合國教科文組織，自1998年起設立全球傑出女科學家獎，表揚女科學家傑出成就及對社會的貢獻，並以此典範鼓勵更多女性參與科學，促使科學界兩性均衡。

Z世代女性代表則是新創公司啟兒寶創辦人王信懿；她指出，目前全台約有1/6的孩子發展遲緩，更有近1萬2000個遲緩兒家庭屬於偏鄉或弱勢家庭，希望透過科技平台與遠距團隊為有早療需求的家庭提供個別化支持，包括兒童及照護家庭的女性。

此外，為響應外交部在聯合國第67屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊論壇（CSW67 & NGO CSW67Forum）期間，於紐約辦理「台灣性別平等週」系列活動，國科會副主委陳儀莊特別出席，向國際社會分享國科會透過「專案計畫引導性別化創新」、「政策方案支持女性投入科研」及「結合民間力量支持科研女力」3大策略，推動科研領域性別平權，引領科技創新發展。

聯合國

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