ChatGPT爆紅 佳世達董事長：AI將無所不在 大家都要有危機感

ChatGPT爆紅，佳世達（2352）董事長陳其宏今（8）日在回答媒體詢問時表示，「人工智慧將會無所不在」，應用會愈來愈多，甚至提醒現場媒體，「在座也要有危機感 ，工作若不提升也會被取代。」

陳其宏表示，佳世達鼓勵員工使用ChatGPT，也從內部、外部進行評估，包括很多例行性的工作，要檢討真的需要這麼多人嗎？如何利用AI，問對問題引導AI做出企業所需的答案，對生產力提升有很大幫助；第二，有哪些資料不能用在ChatGPT，因為有關公司機密的資料，ChatGPT學習到了，競爭對手可能也可以透過詢問ChatGPT得知。

親身試用過ChatGPT的陳其宏，驚訝於ChatGPT的資料整理能力，例如陳其宏問ChatGPT對明基佳世達集團大艦隊策略的看法及建議，「回答得真好。」ChatGPT不僅細數大艦隊的形成與效益，也提醒因為跨領域投資，很可能會造成資源分散。或是新產品要進行進入市場前，只要問對問題，不管是產業背景資料或進入市場策略分析，可能ChatGPT一分鐘就完成了。

AI對產業的影響，將在許多產業中看出優勝劣敗。陳其宏舉例，特斯拉在導入無人駕駛後，讓用戶不斷試驗，並針對各種情況進行修正，海量的資料讓AI一直學習、累積，將讓競爭者很難追上。甚至特斯拉可以把自駕系統應用在人形機器人，讓機器人可以透過導航去買菜、看到紅燈會停，「未來參與會議，可能要看一下身邊的人是本尊，還是人形機器人分身。」