長華集團董座黃嘉能交棒給洪全成 專任總經理

長華集團今（8）日宣布高層人事異動。長華集團表示，基於考量公司未來發展及企業傳承，近期進行一連串高層人事職務調整。長華電材董事長兼總經理黃嘉能先生將辭任董事長職務，專任總經理一職，以專注本業及集團布局，並完善公司治理。待股東會後隨即舉行董事會推選新任董事長，目前規劃由現任長華科技總經理洪全成先生出任。

同時，長華電材副董事長洪全成也將辭任自然人董事及副董事長職務，擬就任至2023年6月12日股東常會新任董事改選日生效，而出缺的該席董事擬由自然人董事變更為法人董事代表。

此外，權益法轉投資公司─易華電子董事長黃嘉能已於2023年3月3日辭去董事長職務，擬就任至2023年3月14日董事會新任董事長改選日生效。但黃嘉能仍保留董事職務。易華電新任董事長目前規劃將由天正國際總經理萬文財出任。