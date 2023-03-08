集邦：太陽能上游材料價格3月進入反轉態勢

集邦（TrendForce）研究顯示，為抑制2022年12月以來矽料價格斷崖式的下跌，領頭的一線廠開始節制矽料市場供給量，使矽料價格在春節前已開始止跌反彈，急速回升至目前每公斤220~240人民幣。但與此同時，矽料企業並未明顯下調開工率，已開始出現庫存堆積，價格也出現停漲，3月起將轉跌，月跌幅約3.2%。

矽片方面，集邦表示，由於上游矽料控量，矽片廠商開工率普遍偏低，但下游企業並未因春節假期而降低排產，因此市場出現了階段性矽片緊缺，成為2月矽片價格上漲的主因。但隨著矽料環節開始放量，矽片企業的產能利用率將得以快速提升，2月下旬矽片市場供需緊俏的狀況開始緩解，矽片價格續漲動力不足。同時，由於今年大量矽片新產能有待釋放，矽片價格歷經本次短暫上漲後，仍將重新回檔。

電池片方面，集邦說，龍頭廠於2月後大幅上調電池價格，帶動整個電池片價格全面重回每瓦1.1人民幣，主要是受到上游矽料價格反彈導致電池片成本增加，加上矽片階段性緊缺等因素，連帶影響電池片出現供需緊俏，但市場普遍對於本次電池片漲價已有一定預期，故接受度較高。

然而，隨著本輪上游材料價格回彈逐漸式微，面對太陽能板業者亟欲降低成本的壓力，TrendForce認為，即便電池片有產能相對稀缺的優勢，在所有太陽能材料價格走平或回落的情況下，要單獨維持漲勢相當困難，3月價格預估小跌3.6%，待上游材料價格明顯回落後，電池片將同步回歸合理價格區間。

太陽能板方面，集邦表示，隨著上游原材料價格的回落，太陽能板價格亦將同步回歸正常區間，更將有效刺激終端裝機需求的釋放，需求旺季有望較往年提早到來，因此各太陽能板廠商對3月及以後的市場普遍持樂觀態度，但中國大陸的太陽能產業鏈價格短期內的劇烈波動，以及海外重點市場的政策影響，今年太陽能市場的發展動向仍存不確定性。