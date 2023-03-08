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CPI首超電信X值、寬頻上網首見漲價空間 NCC盼「凍漲」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
NCC指出，今年CPI年增率首次超過電信X值，已經與業者積極溝通，希望朝向「凍漲」方向前進。報系資料照片
NCC指出，今年CPI年增率首次超過電信X值，已經與業者積極溝通，希望朝向「凍漲」方向前進。報系資料照片

中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，所以馬祖不會成為孤島。 圖／本報資料照 白錫鏗
中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，所以馬祖不會成為孤島。 圖／本報資料照 白錫鏗

國家通訊傳播委員會（NCC）今日指出，往年管理電信資費價格調整係數X值，均以CPI為依循標準，往年均要求業者降價，但今年CPI年增率首次超過電信X值，因此首次出現電信資費可漲價價空間。不過NCC指出，已經與業者積極溝通，希望朝向「凍漲」方向前進。

根據主計總處公告2022年全年消費者物價指數（CPI）年增率達2.95%，創14年來新高。

國家通訊傳播委員會（NCC）每年管理電信資費價格調整係數X值，均以CPI為依循標準，針對固定通信網路寬頻零售服務市場的市場顯著地位者，所提供寬頻上網服務電路月租費進行調降，調降服務為2.15%減消費者物價指數的年增率。過往以此計算方式，電信X值年年向下調降，電信資費也年年下調。

特別的是。2022年CPI指數年增率2.95%，首次超過電信X值的2.15%，因此首次市場顯著地位者-中華電信首次出現「漲價空間」，約0.8%，針對12Mbps至300Mbps的寬頻上網電路月租費，每1000元有調漲8元的空間，。

不過NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，已積極與市場顯著地位者中華電信溝通，朝向「凍漲」方向前進。

NCC內部官員分析，中華電信近年面對有線電視激烈競爭，均持續調降固網寬頻上網、光纖上網，以面對市場競爭，因此即使有「漲價空間」，中華電信應該也不會漲價。

中華電信 NCC CPI

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