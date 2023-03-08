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威剛2月營收月增14.5%、達24.9億元 看好下半年表現

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）今（8）日公告2月營運成果，單月營收月增14.5%達24.93億元。威剛表示，2月DRAM模組、固態硬碟（SSD）等主要產品線營收與出貨表現都較上個月成長，除了看好本季營收將可逐月回穩，也預估今年公司營運將隨著未來記憶體價格觸底走穩，第2季將優於第1季，下半年表現將明顯優於上半年。

儘管外界對DRAM與NAND走勢各有看法，但董事長陳立白指出，以供給面而言，DRAM供給相對單純且市場庫存水位較低，仍看好DRAM價格回溫時間可望早於NAND Flash。

陳立白進一步說，目前消費性需求尚未全面復甦，且本季DRAM與NAND Flash合約價仍有小幅下跌壓力，惟記憶體中下游業者庫存調整已歷經近1年時間，也降至相對健康水位，因此只要記憶體價格明確落底，市場備貨需求將可望快速啟動，加速產業供需平衡。

威剛2月第一大產品線DRAM營收比重為42.02%，SSD占比較上個月回升至33.58%，記憶卡、隨身碟與其他產品為24.4%。

DRAM 記憶體模組

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