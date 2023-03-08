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宜鼎前進德國紐倫堡 大秀AIoT解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎董事長簡川勝。圖/聯合報系資料照片
宜鼎董事長簡川勝。圖/聯合報系資料照片

全球商業活動迎來疫後復甦，宜鼎國際（5289）積極拓展海外市場，前進德國紐倫堡Embedded World嵌入式電子與工業電腦應用展，展示多項AIoT智能解決方案及工業級嵌入式模組解決方案，藉由創新研發量能，迎接產業智能轉型剛需，推動全球智慧城市、智慧製造等產業智能發展。

宜鼎表示，在智慧城市的架構下，藉由AI人工智慧優化交通效能可謂當今顯學。宜鼎整合旗下AI邊緣運算平台與子公司安提國際之AI加速卡模組，打造「AIoT科技執法解決方案」，能以AI機器視覺辨識駕駛停車行為，避免違規情事、提升城市治理效能。

此外，面對持續增長的全球電動車滲透率，宜鼎則整合AI邊緣運算平台與InnoAgent頻外管理擴充模組打造「AIoT智能充電樁解決方案」，讓散布在全球的充電設備都能持續進行遠端資料蒐集、系統監測與遠端偵錯，甚至在系統當機時，能以頻外（Out-of-Band；OOB）管理技術進行遠端電源重啟，強化終端邊緣設備的管理效能，並有效降低停機風險與營運損失。

而在製造場域，智能應用早已幫助眾多企業實現智能工廠願景，宜鼎打造「AIoT工業安全解決方案」以電子圍籬概念劃定安全工作範圍，並能即時辨識相關人員是否配戴符合規定之安全頭盔與反光裝備，提升工作場域安全性。此套解決方案同樣以AI邊緣運算平台為核心，並進一步整合嵌入式智能相機模組的AI視覺辨識能力，共築兼顧效能與安全性的智慧製造場域。

本次紐倫堡大展，宜鼎也將在軟體面向展出針對AI應用所推出的iVIT軟體開發套件（SDK）與iCAP雲端管理平台。同時在硬體層面則將展出高DWPD（每日全碟寫入次數）Edge Server邊緣伺服器固態硬碟、全球首款能夠抵禦-40°C到105°C的極寬溫DDR5記憶體模組以及能夠實踐敏捷智能部署的InnoEx虛擬I/O擴充模組。

智慧城市 軟體 相機模組

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