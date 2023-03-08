AI伺服器出貨量 2022至2026年複合成長率可達10.8%

TrendForce觀察到始自2018年新興應用題材的帶領下，包含自駕車、AIoT與邊緣運算，諸多大型雲端業者開始大量投入AI相關的設備建置，截至2022年為止，預估搭載GPGPU（General Purpose GPU）的AI 伺服器年出貨量占整體伺服器比重近1%，而2023年預估在ChatBot相關應用加持下，可望再度刺激AI相關領域的活絡，預估出貨量年成長可達8%；2022~2026年複合成長率將達10.8%。

據TrendForce統計，2022年AI伺服器採購占比以北美四大雲端業者Google、AWS、Meta、Microsoft合計占66.2%為最，而中國大陸近年來隨著國產化力道加劇下，AI建置浪潮隨之增溫，以ByteDance的採購力道最為顯著，年採購占比達6.2%，其次緊接在後的則是Tencent、Alibaba與Baidu，分別約為2.3%、1.5%與1.5%。

在看好AI發展的前景下，Microsoft更是大舉投資OpenAI，除了於今年2月推出自家搜尋引擎Bing的強化版，其中融合ChatGPT技術以及與OpenAI合作開發大型語言模型「Prometheus」；Baidu亦於2023年2月宣布將推出相關服務「文心一言（ERNIE Bot）」，初期將以獨立軟體呈現，後續也將導入搜尋引擎。

以運算規格來看，ChatGPT主要以NVIDIA A100為主，獨家使用Microsoft Azure雲服務資源。若合併其他Microsoft應用而計，全年Microsoft AI伺服器年需求為25,000台。Baidu文心一言採用NVIDIA A800（繼A100被美國商務部限制後的替代品），合併其他應用，Baidu AI伺服器年需求約為2,000台。

TrendForce分析，以AI運算所需要的server GPU而言，其市場以NVIDIA H100、A100、A800（滿足中國大陸需求）以及AMD MI250、MI250X系列為主，而NVIDIA與AMD的Server GPU占比約8：2。

若聚焦於這些GPU規格，其中因應高頻寬運算而使用的HBM（High Bandwidth Memory）更受到市場矚目。 以位元計算，HBM占整個DRAM市場比重約1.5%，供應商以三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）與美光（Micron）為主。但以NVIDIA使用的HBM3，SK海力士是目前唯一量產的廠商，因此在該規格主導市場，由於生產技術門檻高，對原廠而言屬於高毛利產品。

2020-2021年疫情期間由於擔心供應鏈缺料，超額備料下使得HBM年需求成長率特別亮眼，而自2023年起需求成長率在物料調節下有所收斂。TrendForce預估，2023~2025年HBM市場年複合成長率有望成長至40~45%以上。整體而言，伴隨全球雲端業者逐年增加AI伺服器的投入，儘管大環境受高通膨、經濟增長放緩衝擊，企業、組織對於IT支出轉趨保守，但在ChatBot與搜尋引擎應用的帶動下，AI相關轉型布局仍被視為雲端業者投入資本支出的優先項目。