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應材最新電子束量測系統 可提升高數值孔徑EUV製程的控制與良率

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣應材全球技術培訓中心。圖/應材提供
台灣應材全球技術培訓中心。圖/應材提供

美商應材公司推出新的電子束 （eBeam） 量測系統，這系統專門用來精確量測由極紫外光 （EUV） 和新興高數值孔徑 （High-NA） EUV微影技術所定義的半導體元件的關鍵尺寸 。

晶片製造商在微影成像機（lithography scanner）將圖案從光罩轉移到光阻後，可利用關鍵尺寸掃描式電子顯微鏡 （CD-SEM） 對其進行次奈米級的量測作業，並透過這些量測作業持續調校微影製程的效能，以確保蝕刻到晶圓上的圖案是正確的。蝕刻之後，可以再運用CD-SEM來分析目標圖案 （intended pattern） 與晶圓上結果圖案之間的相關性。因此，CD-SEM有助於控制蝕刻製程，並在微影和蝕刻製程之間建立一個回饋循環，讓工程師能夠取得用以調整整體製程的高度相關資料集。

但隨著EUV、特別是High-NA EUV的光阻愈來愈薄，量測半導體元件特徵的關鍵尺寸變得愈來愈具挑戰性。為了捕捉高解析度影像，提供準確、次奈米級的量測，CD-SEM必須能精確地將狹窄的電子束投射到極薄光阻所占據的微小區域。而在電子束能量與光阻相互作用之下，如果衝擊能量 （landing energy） 太高，光阻會收縮，使圖案變形並產生誤差。傳統CD-SEM無法投射極窄的光束來產生高解析度影像，並以更低的衝擊能量儘量減少與高精密High-NA光阻的相互作用。

應用材料公司最新VeritySEM 10系統具備獨特的架構，與傳統CD-SEM相比，它能以更低的衝擊能量提供2倍的解析度。它的掃描速度也快了30%，可進一步減少與光阻的相互作用並提高產量。能改善對EUV和High-NA EUV微影和蝕刻製程的控制，協助晶片製造商加速製程開發，並最大化大量製造的良率。該系統也被晶片製造商應用於3D設計中的關鍵尺寸量測。

晶片 半導體 晶圓

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