譜瑞-KY2月營收下滑27% 法人看好2Q後將向上

受客戶庫存調整影響，譜瑞-KY（4966）2月營收月減27%，法人機構指出，譜瑞-KY早自去年5、6月就開始持續減少晶圓代工投片量，去年第4季受中國大陸清零政策與解封後眾多員工染疫影響，上海部分工廠沒有運作，造成庫存增加。

但隨著中國重新開放，工廠也陸續啟動、帶動拉貨增加，將使第1季庫存將明顯降低，目前已看到客戶急單，通路端庫存也陸續消化完畢，預估第2季後庫存將回到正常水準60~65天；譜瑞-KY預估第1季毛利率將介於43~47%，產品組合不同會使毛利率而有變化，市場預估單季每股稅後純益（EPS）約近5元。

PC、NB拉貨動能停滯，譜瑞-KY表示，PC、NB市場在2022年出貨年減10%，預期2023年筆電銷售也將年減10%，但搭載在筆電的晶片價值卻持續增加，目前與客戶有許多新開案持續進行，將有助出貨量增加。

毛利率方面，wafer等製造成本增加，譜瑞-KY持續推出新產品維持ASP ，並積極和客戶溝通，分攤成本上漲的壓力，市場預估今年EPS有30元的水準。高速傳輸領域有許多機會，新傳輸規格的升級，不會因為短期市況差而改變成長趨勢，將有助譜瑞-KY長期成長動能。