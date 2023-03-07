帆宣2月營收47.29億元 月增9%、年大增85.4%

帆宣（6196）今（7）日公告今年2月合併營收47.29億元，月增9%，年大增85.4%。帆宣表示，2月單月合併營收較去年同期增加，主要是工程收入增加。

帆宣累計今年前二個月合併營收90.66億元，年增46.7%。今天股價小漲0.5元，成交量752張，收132元，站上各項均線，也是近9個月來的新高價。

2022年營收及獲利均創歷史新高的帆宣，全年營收首度站上500億元大關，達503.67億元，年增46.2%，交出連續三年創歷史新高的傲人成績。去年稅後純益22.11億元，年42.9%；EPS為11.34元，賺逾一個股本，亦均改寫歷史新高。帆宣董事會擬配發5.67元現金股利。

在手訂單維持逾600億元高檔的帆宣表示，面對產業景氣下行帶來的挑戰， 審慎樂觀看待今年營運。 雖然目前重要客戶資本支出有比先前預期下降，但是這樣的資本支出相對於3、4年前還是大幅成長，帆宣還是有很多工作要繼續加油。