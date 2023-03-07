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ChatGPT風潮 訊連生成式AI圖像產品最快3月底亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

訊連（5203）今（7）日舉行法說會，由於最近生成式AI（人工智慧）技術打造的聊天機器人「ChatGPT」爆紅，市場也關注訊連在相關領域布局，對此，訊連董事長黃肇雄指出，訊連已投入生成式圖像及廣告產品，首個相關技術打造的圖像產品最快將於3月底亮相，廣告文本的產品線也規畫在今年內推出。

對於生成式AI技術，黃肇雄回應，這一季度已規劃有生成式AI圖像產品，就是根據用戶描述能產生一張圖，目前規劃3月底或4月亮相，預計先在訊連IOS版本的手機App上推出，至於PC版本則較慢。

黃肇雄分析，訊連主要以圖像為主，而像ChatGPT是以文字生成的內容為主，事實上，ChatGPT對產業帶來很大的影響，但真正的影響還沒來，還要再等幾年才能看到。

目前國外廠商如Midjourney、DALL•E 2主要專注在生成式AI圖像領域，業界擔心將對訊連現有業務造成影響，對此，黃肇雄指出，目前這些國外軟體會有智財權問題，實務上最後仍是需要編輯軟體加工。

而對訊連來說，目前已投入人力開發一條產品線是做文本生成式廣告，而且也不會有侵權問題，目前規劃是在今年內推出。

此外，黃肇雄強調，人臉辨識天生就是AI，而訊連其實已經做了很多AI技術，「公司的AI實力以全球範圍來看都是強的！」

訊連 黃肇雄 廣告

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