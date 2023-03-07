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英飛凌與聯電簽署40奈米eNVM微控制器製造長約 擴大車用合作

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
聯電共同總經理王石。圖/聯合報系資料照片
聯電共同總經理王石。圖/聯合報系資料照片

英飛凌與聯華電子今（7）日宣布，雙方就車用微控制器（MCU）簽訂長期合作協議，擴大英飛凌MCU在聯電的產能，以服務迅速擴展的車用市場。

聯電表示，此高性能微控制器產品，採用英飛凌專有的嵌入式非揮發性記憶體(eNVM)技術，於聯電新加坡Fab 12i廠以40奈米製程技術製造。

聯電指出，MCU是控制車輛各項功能的關鍵零組件，隨著汽車變得愈來愈環保、安全和智慧，對MCU的需求也與日俱增，今年英飛凌車用微控制器的銷售量已攀升至每日近百萬顆。

英飛凌營運長Rutger Wijburg表示，透過這項策略性的合作協議，英飛凌得以確保額外的長期產能供應，可以在快速成長的汽車市場為英飛凌的客戶提供服務。

Rutger Wijburg進一步表示，此次合作的核心在於高可靠度的嵌入式記憶體解決方案，能夠賦能下一代的汽車應用，並滿足車用系統對行車安全與資訊安全的嚴格要求。英飛凌與聯電結合為策略合作夥伴，為客戶提供既可靠又高品質的MCU產品。雙方將進一步深化在車用電子，包括微控制器、電源管理和連接解決方案領域的合作。

聯電共同總經理王石表示，這項長期供應協議，進一步強化了聯電與英飛凌在車用、AIoT和5G等多項領域的合作夥伴關係。目前聯電的車用電子晶片出貨量為2019年的三倍，隨著車用半導體需求的增加，公司可望持續維持高度成長動能。

聯電 控制器 車用電子

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